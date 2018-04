V jiném stavu používejte jinou kosmetiku

Těhotenství patří k nejkrásnějším obdobím v životě ženy. Zároveň při něm ale dochází ke změnám v organismu, které mají vliv také na vzhled. Můžou vás začít trápit strie, suchá pokožka, mastná pleť a akné, nadměrné ochlupení či pigmentové skvrny. Některé z těchto problémů po porodu vymizí, s jinými je ale třeba bojovat už od začátku těhotenství.

TRHLINKY NA KŮŽI

Strie neboli pajizévky jsou růžovo-červené trhlinky přecházející později do bílé barvy, způsobené napínáním kůže vyvolaným výraznou změnou váhy. Pokožka se neumí v tak krátkém čase přizpůsobit větší velikosti, nadměrně se napíná, až popraská. Dělají se především na břiše, poprsí, stehnech a hýždích.

Některé budoucí maminky mají - buď díky dobré genetické výbavě, nebo výborné životosprávě - pružnou pokožku a strie je zcela minou. Většina těhotných však s nimi musí počítat. Chcete-li striím předcházet a omezit jejich výskyt na minimum, snažte se přibírat postupně, dodržujte těhotenskou stravu, která má obecně velice dobrý vliv na pokožku, a ošetřujte kritická místa vhodnými kosmetickými přípravky, jež zlepšují elasticitu pokožky. Měly by se používat dvakrát denně, a to od začátku těhotenství až do třetího měsíce po porodu.

HORMONY NA POCHODU

Začaly se vám dělat pupínky nebo akné? Vlivem hormonálních změn se může v těhotenství zvýšit tvorba kožního mazu a pleť začne být choulostivější. To se týká především žen, které mívaly stejné problémy před menstruací. Co dělat? Dodržujte pitný režim, dvakrát denně si obličej ošetřete jemným čisticím přípravkem a hydratačním krémem. Poohlédněte se po kosmetice bez chemických konzervačních látek (zkuste například kosmetiku Dr. Hauschka, Weleda či Lavera).

Některé těhotné ženy mohou mít problémy se suchou a svědivou pokožkou na celém těle a zvlášť na břiše. Tady pomůžou hydratační krémy - například přípravky s bambuckým máslem (výživný tělový krém Ultra Moisturizing Body Cream, L'occitane, 995 Kč, hydratační krém Deep Comfort Body Butter, Clinique, 1050 Kč, krémové tělové mléko 3v1 pro velmi suchou pokožku, Nivea Body, 115 Kč). Ideální je aplikovat je po koupeli či sprše, kdy je kůže rozpařená a lépe vstřebá účinné látky. Ale nezapomeňte, že příliš horké a dlouhé koupele nejsou v těhotenství vhodné, navíc pokožku zbytečně ještě více vysušují.

KORUNA KRÁSY

Změny v těhotenství se nevyhýbají ani vlasům. Zvolte proto výživnější vlasové přípravky, a to nejen šampon a kondicionér, ale i masku. V těhotenství často přicházejí i problémy s vlasovou pokožkou - je suchá, loupe se a svědí. Zkuste šetrné šampony a přípravky pro citlivou pokožku (například Nodé šampon, Bioderma, 150 ml, 205 Kč, který je bez parfému a dráždivých konzervačních látek, řadu přípravků pro citlivou pokožku hlavy Lifetex od Wella Professionals či pěnivou kyslíkovou kúru pro komplexní péči o pokožku hlavy, Avon, 139 Kč).

Během těhotenství jsou vlasy spíše matné a méně nadýchané, proto je nejlepší zvolit účes, který je nenáročný na údržbu. Co se týká barvení vlasů a chemických úprav, jako je trvalá nebo narovnání vlasů, neexistuje důkaz, že by jakkoli ovlivňovaly plod. Vlasy však mohou reagovat na chemické látky jinak a může tak vzniknout barva, kterou jste nechtěla, a trvalá vám nemusí vůbec držet.

CO VÁS MŮŽE JEŠTĚ ZASKOČIT

V těhotenství často dochází k růstu chloupků, a to zejména na bradě a tvářích, nad horním rtem nebo na bříšku. Nejlepší způsob jak se jich zbavit je holení nebo vytrhávání. Depilační krémy či pěny se nedoporučují kvůli chemickému složení. Toto ochlupení zmizí většinou do půl roku po porodu.

Těhotenské hormony také vyvolávají hyperpigmentaci (nahormadění pigmentu), nejčastěji v čáře od pupíku dolů a na prsních bradavkách nebo také v obličeji. Používání bělicích přípravků se v těhotenství nedoporučuje, všechny změny by měly zmizet brzy po porodu.

JAKÉ VÝROBKY POUŽÍVAT?

Masážní olej, Babylove mama, 59,90 Kč. Pomáhá omezovat vznik strií, dodává pokožce potřebnou vlhkost a jemně provoní

Těhotenský pěsticí olej Weleda, 329 Kč. Účinně předchází vzniku strií, zlepšuje elasticitu pojivové tkáně a podporuje vypínání pokožky

Tělové mléko s Ureou, BABÉ, 318 Kč. Hydratuje a chrání pleť, redukuje suchá a olupující se místa, pro citlivou i atopickou pokožku

Osvěžující krém na nohy a chodidla, Babylove mama, 49,90 Kč. Nabízí úlevu oteklým a unaveným nohám a zjemňuje pokožku

Olej na masáž prsů, Weleda, 249 Kč. Pěstí pokožku prsou a uvolňuje jejich napětí, používá se od 38. týdne těhotenství

Krém proti striím, BABÉ, 523 Kč. Regeneruje a navrací pružnost a pevnost pokožce, působí také jako prevence proti vzniku nových strií