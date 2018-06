Zpověď moderátorky: babička se nabízí, že vyrobí pleny z prostěradla

Známe svá práva a víme, co si můžeme v porodnici dovolit a co je nepřípustné. I tak vstupuju jako prvorodička do dosud neprobádané vody, ale říkám si jako laik, že nějak se ten malej dostat ven musí.

Spoléhám na instinkty, které se, doufám, dostaví. Sice evoluce prý způsobila, že lidé (ženy) prožívají ze všech živočišných druhů porod nejbolestivěji, ale také jsem zaslechla, že se na tu bolest prakticky hned zapomene. Sama se těším na to zjištění, jestli je to pravda.

Musím se ale přiznat, že snad více než té hodiny, kdy se dostaví první kontrakce, jsem se bála „materiální“ přípravy pro novorozeně. No a věděla jsem proč. Je to stres probírat se všemi diskuzemi a komentáři, co že je pro novorozeně potřeba a co je naprosto zbytečné.

Po pár článcích se začnete bát, že bez monitoru dechu vaše dítě skoro nemá šanci přežít.

No a u výběru kočárku máte skoro stejný pocit jako u výběru životního partnera, je to zkrátka věda. Instagram vás nabádá, že bez té a té značky se rozhodně neobejdete, ale vždycky je důležité používat selský rozum. Dítě nebude šťastnější v kočárku za šedesát tisíc. U všeho jsem zvolila zlatou střední cestu a střídmost, snad se to vyplatí:)

Do toho se na nás ze všech stran valí informace o nových produktech, které neničí životní prostředí. V tomto odvětví jsem tedy úplně nepolíbená a musím se dovzdělat. Ale trochu jsem se zastyděla nedávno při rozhovoru s mou babičkou, která mi nabídla, že by mi vyrobila pleny z prostěradla, jako to dělávaly ony. Tak co tady tedy řeším?