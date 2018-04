V Itálii vyrábějí kosmetiku z ledovce, kde byl mumifikován Ötzi

Vypínací krémy vytvoří neviditelnou síť kolem vaší pokožky a zpevní ji. Než odložíte kabáty a svetry, pusťte se do...

Nákup kosmetiky před revolucí, to byla dobrodružná výprava s nejistým koncem. A kdo by tehdy tušil, že po stejné značce...

Prozkoumejte si na internetu Ötziho, pravěkého muže z ledu

Kdo chtěl vidět Ötziho, zachovanou mumii starou 5 300 let, musel do severoitalského Bozenu neboli Bolzana. Až do...