V hlavní roli vánoční rolky

Medové kornoutky plněné šlehačkou

* 125 g hladké mouky

* 50 g moučkového cukru

* 1/2 polévkové lžíce mléka

* 75 g medu

* 1 žloutek

* špetka jedlé sody

Náplň:

* 125 ml šlehačky

* 1/2 pytlíku ztužovače šlehačky

* čokoládová poleva

1. Hladkou mouku smícháme s cukrem, jedlou sodou, tekutým medem (pokud je příliš hustý, rozpustíme ho ve vodní lázni nebo v mikrovlnné troubě), žloutkem a mlékem. Vypracujeme v hladké těsto, zabalíme do fólie a necháme v lednici přes noc odležet. Těsto vyválíme na tenký plát, z něhož vykrajujeme kolečka o průměru asi 7 cm. Postupně pečeme na plechu vyloženém pečicím papírem při teplotě 180 °C asi 15 minut do růžova. Pečeme je postupně, protože je musíme ještě teplé stáčet do kornoutků, po vychladnutí bychom je polámali.

2. Vychladlé kornoutky máčíme do rozpuštěné čokolády a necháme ztuhnout. Před podáváním vyšleháme šlehačku se ztužovačem. Šlehačku si dáme do zdobicího sáčku a ozdobně naplníme kornoutky.

Ořechové trubičky

* 175 g hladké mouky

* 75 g moučkového cukru

* 100 g hery

* 1 celé vejce

* 1 žloutek

* 350 g strouhaných ořechů

* 1/2 polévkové lžíce kakaa

Náplň:

* 150 g másla

* 150 g moučkového cukru

* 140 g mletých vlašských ořechů

* 1 polévková lžíce rumu

1. Hladkou mouku smícháme s cukrem, ořechy a kakaem. Přidáme změklou heru, vejce se žloutkem a propracujeme v hladké těsto. Zabalíme do fólie a necháme v lednici odležet. Těsto vyválíme na 2 mm silný plát a vykrajujeme čtverce, které namotáme na trubičky na kremrole. Konce přeložíme a zmáčkneme. Naskládáme na plech vyložený papírem a pečeme v troubě při teplotě 180 °C asi 10 minut do růžova. Teplé opatrně stáhneme a necháme vychladnout.

2. Máslo smícháme s cukrem a vyšleháme do pěny. Přidáme strouhané ořechy a rum. Konce trubiček namáčíme do rozpuštěné čokolády a necháme ztuhnout.

Perníkové kornoutky s kávovým krémem

* 500 g hladké mouky

* 2 hvězdičky badyánu

* 1/2 prášku do pečiva

* 10 hřebíčků

* 100 g medu

* 10 g mleté skořice

* 5 g anýzu (místo koření můžeme použít 1 balíček perníkového koření)

* 500 g cukru krystal

* špetka citronové kůry

* 1 vejce

* 50 g mléčné čokolády

* 20 g strouhaných ořechů

Krém:

* 120 g másla

* 100 g moučkového cukru

* 2 polévkové lžíce hodně silné kávy

1. Mouku smícháme s cukrem, práškem do pečiva a mletým kořením. Přilijeme změklý med, nastrouhanou citronovou kůru a vejce. Propracujeme v hladké těsto, zabalíme do fólie a necháme v lednici alespoň 2 dny odležet. Těsto vyválíme na 2 mm silný plát a vykrajujeme z něj kolečka o velikosti 8 až 10 cm. Po šesti kolečkách skládáme na plech vyložený pečicím papírem. Pečeme asi 30 minut v rozehřáté troubě na 180 °C do růžova. Ještě horké smotáváme do tvaru oušek a necháme vychladnout. Okraje vychladlých oušek namáčíme do rozpuštěné čokolády a posypeme strouhanými ořechy a necháme na mřížce zaschnout.

2. Změklé máslo přendáme do misky, přidáme prosátý cukr a začneme šlehat do pěny. Postupně přidáváme čerstvě uvařenou kávu, kterou jsme nechali dobře vychladnout. Krém přendáme do cukrářského sáčku s řezanou trubičkou a plníme jím vychladlá ouška. Dáme do lednice alespoň na 2 hodiny ztuhnout.

Vánoční trubičky s krémem

* 420 g hladké mouky

* 120 g moučkového cukru

* 200 g hery

* 3 celá vejce

* 3 polévkové lžíce kakaa

* 100 g čokoládové polevy

* kokos na posypání

Náplň:

* 375 ml mléka

* 250 g hery

* 1 sáček vanilkového pudinku

* 2 polévkové lžíce krystalového cukru

* 100 g moučkového cukru

1. V míse smícháme mouku, moučkový cukr a kakao, přidáme změklou heru a vejce. Vypracujeme v hladké těsto a necháme v lednici odpočinout. Z těsta vyválíme plát asi 4 mm silný, ze kterého vykrajujeme čtverečky, ty navineme na formičky na kremrole. Naskládáme na plech vyložený papírem a pečeme v troubě při teplotě 180 °C asi 15 minut do zlatova. Po upečení je opatrně stáhneme a necháme vychladnout.

Vychladlé trubičky polijeme rozpuštěnou čokoládou a necháme ztuhnout.

2. Mezitím si připravíme náplň. Do kastrůlku nalijeme větší část mléka, zbytek přelijeme do misky. Do kastrůlku přidáme cukr a přivedeme k varu. Do misky nasypeme pudink, dobře prošleháme a nalijeme k vroucímu mléku. Uvaříme tuhý pudink a necháme vychladnout.

Během chladnutí pudink občas elektrickým mixérem rozšleháme, aby se neutvořily hrudky. Studený pudink začneme šlehat elektrickým šlehačem a postupně přidáváme změklou heru. Šleháme do pěny. Přendáme ho do cukrářského sáčku s řezanou trubičkou a krémem plníme trubičky. Naskládáme na tác a necháme v lednici ztuhnout. Můžeme také trubičky naplnit a teprve poté je přelít čokoládou. Uchováváme v lednici.

Kremrole s ořechy

* 1 balíček listového těsta

* 2 vejce

Náplň:

* 100 g vlašských ořechů

* 100 g dětských piškotů

* 3 polévkové lžíce cukru krystal

* trochu mléka

* 30 g másla

* 1 kávová lžička rumu

1. Na pomoučeném vále polovinu těsta rozválíme na 3 mm silný plát do tvaru obdélníku, nezapomínáme těsto podsypávat moukou. Rádýlkem nebo nožem krájíme na 2 až 3 mm silné proužky. Délka závisí na velikosti formiček na kremrole. Formičky zlehka potřeme máslem, aby se nám těsto nepřilepilo. Pásky těsta namotáváme na formičky a skládáme na plech vymazaný máslem nebo vyložený pečicím papírem. Kremrole potřeme rozšlehaným vajíčkem a vkládáme do trouby, kterou jsme si předehřáli na 180 °C. Pečeme asi 10 minut do růžova. Upečené kremrole necháme chvíli vychladnout a poté je opatrně stáhneme z formiček.

2. Mezitím si připravíme náplň. Ořechy a piškoty jemně umeleme. Smícháme v misce suché suroviny, přidáme změklé máslo, rum a postupně přidáváme mléko. Náplň by měla být vláčná, spíš řidší. Necháme chvíli odležet a poté náplň přendáme do cukrářského sáčku s větší řezanou trubičkou a naplníme kremrole.

Nepečená roláda s kokosem

* 2 krabičky kakaových sušenek

* 100 ml silné kávy

* 100 g moučkového cukru

* kokos na obalení

Náplň:

* 250 g másla

* 50 g moučkového cukru

* 2 kávové lžičky rumu

1. Nastrouhané sušenky smícháme s moučkovým cukrem. Kávu postupně přiléváme k suché směsi, dokud nám nevznikne hustší lepivé těsto. Zabalíme do fólie a necháme 1/2 hodiny v lednici odležet.

2. Mezitím si připravíme náplň. Změklé máslo přendáme do misky, přisypeme moučkový cukr a rum. Směs rozšleháme ručním šlehačem nebo kovovou metličkou.

3. Na vál rozprostřeme potravinářskou fólii, kterou posypeme strouhaným kokosem. Na kokos začneme rozprostírat odleželé těsto, zakryjeme druhou fólií a vyválíme na 5 mm silný plát. Mezi fóliemi se těsto nebude lepit na váleček. Odstraníme horní fólii a na těsto rozprostřeme máslovou náplň do rovnoměrné vrstvy. Centimetr od vzdálenějšího okraje necháme bez krému. Od kraje začneme opatrně těsto rolovat, ale příliš nestahujeme.

4. Hotovou roládu ještě lehce posypeme kokosem a zabalíme do fólie. Přendáme ji na tácek a necháme přes noc ztuhnout v chladničce. Před podáváním roládu nakrájíme na plátky. Roládu uchováváme v lednici, protože pokud ji uděláme řidší, mohla by při pokojové teplotě rychle měknout a ztrácet tvar.

Medová roláda

* 130 g moučkového cukru

* 200 g máslových sušenek

* 80 g medu

* 3 polévkové lžíce silné kávy

* 3 polévkové lžíce kakaa

Náplň:

* 120 g másla

* 100 g moučkového cukru

* 1/2 sáčku vanilkového cukru

* 100 g kokosu

1. Máslové sušenky nahrubo semeleme, smícháme s ostatními surovinami a postupně přidáváme kávu. Vypracujeme v tužší těsto. V misce smícháme změklé máslo, cukr a vanilkový cukr. Směs vyšleháme ručním šlehačem do pěny a nakonec vmícháme strouhaný kokos. Na pracovní desku rozprostřeme fólii, na ni dáme těsto, zakryjeme opět fólií a rozválíme na 1 cm silný plát. Potřeme náplní a začneme plát rolovat. Roládu zabalíme do fólie a necháme v lednici ztuhnout.

Štěpánská roláda s marmeládou

* 4 celá vejce

* 70 g moučkového cukru

* 1 balíček vanilinového cukru

* 50 g hrubé mouky

1. Žloutky a prosátý cukr vymícháme do pěny. Přidáme mouku a v druhé misce ušleháme z bílků tuhý sníh, do kterého jsme zašlehali vanilinový cukr, a opatrně ho přimícháme k pěně ze žloutků. Plech vyložíme

papírem a v rozích ho můžeme lehce přilepit špetkou těsta. Na papír rovnoměrně rozetřeme těsto a pečeme zprudka asi 10 minut v rozehřáté troubě na 180 °C. Upečený plát stáhneme s papírem na vál nebo pracovní desku a necháme vychladnout.

2. Plát otočíme na cukrem posypaný vál a opatrně stáhneme papír.

Potřeme rybízovou nebo višňovou marmeládou a plát svineme. Zabalíme do papíru, utáhneme a necháme alespoň 2 hodiny odležet. Roládu posypeme moučkovým cukrem a krájíme na 1 cm silné plátky.

Oříšková roláda

* 4 celá vejce

* 60 g strouhaných vlašských ořechů

* 100 g cukru krystal

* 50 g polohrubé mouky

* 80 g mléčné čokolády

* kokos na posypání

Náplň:

* 150 g másla

* 100 g moučkového cukru

* 80 g mletých ořechů

* rozpuštěná čokoláda

1. Žloutky smícháme s cukrem a ušleháme do pěny. Přidáme rozemleté ořechy, dobře promícháme a lehce vmícháme pevně ušlehaný sníh z bílků a mouku. Těsto nalijeme na plech vyložený peč. papírem a rozprostřeme na rovnoměrný plát. Vložíme do trouby rozehřáté na 200 °C a pečeme přibližně 10 minut do růžova. Upečený plát přendáme z plechu na pracovní desku a necháme vychladnout.

2. Mezitím si připravíme náplň. Změklé máslo smícháme v misce s cukrem a vyšleháme ho ručním šlehačem do pěny. Přimícháme ořechy a necháme chvíli v lednici ztuhnout. Plát překlopíme na moučkovým cukrem posypaný vál a opatrně stáhneme pečicí papír. Ořechovou náplň rozprostřeme na plát a pomocí čistého pečicího papíru srolujeme roládu a utáhneme. Zabalenou ji necháme v lednici přes noc ztuhnout a odležet. Zpevněnou hotovou roládu polijeme rozpuštěnou čokoládou a posypeme strouhaným kokosem a znovu dáme do lednice ztuhnout.

Kornoutky s griliášem

* 300 g hladké mouky

* 120 g moučkového cukru

* 150 g hery

* 1 vejce

* 70 g strouhaných lískových ořechů

* 1/2 polévkové lžíce kakaa

Náplň:

* 80 g krupicového cukru

* 50 g vlašských ořechů

* 50 g plátkovaných mandlí

* 3 polévkové lžíce vody

1. Hladkou mouku smícháme s cukrem, strouhanými ořechy, mandlemi a kakaem. Přidáme změklou heru a vejce. Postupně propracováváme v hladké těsto, které zabalíme do fólie a necháme v lednici alespoň 2 hodiny odležet. Na pomoučeném vále vyválíme silnější plát, který nakrájíme na 2 cm silné proužky. Postupně je namotáváme na formičky na kremrole. Naskládáme je na plech vyložený pečicím papírem a pečeme asi 20 minut v rozehřáté troubě na 170 °C do růžova. Upečené kornoutky opatrně stáhneme z formiček a necháme vychladnout.

2. Mezitím si připravíme griliáš. Do kastrůlku nasypeme cukr, pokropíme vodou a na malém plameni svaříme cukrový rozvar. Jakmile začne zlátnout, vmícháme do něj nahrubo nasekané ořechy a mandle. Dobře promícháme a necháme zchladnout. Nakonec jím naplníme kornoutky.