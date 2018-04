V hlavní roli dlouhé vlasy

Za trend jara 2009 jsou považovány dlouhé, husté vlasy. Ty si je však necháváš prodlužovat už několik let.

Stejně jako pro všechny ženy jsou pro mě zdravé, krásné vlasy velmi důležité. Osm let jsem si je nechávala prodlužovat v prestižním salónu v Paříži. Nyní jsem již čtvrtým rokem spokojenou zákaznicí salonu YES VIP a neměnila bych. Jejich kvalita práce, přístup a vlasové prameny Hairdreams jsou na té nejvyšší úrovni.

Jakou metodu na prodloužení vlasů bys doporučila čtenářkám?

Výběr metody (V České republice jich existuje mnoho) a správného salonu je velmi důležitý. Já jsem zvolila metodu Hairdreams a salon YES VIP. Díky své profesi jsem procestovala celý svět a vím, že metoda Hairdreams je celosvětově považována za nejkvalitnější. Přední stylisté světových celebrit a modelek pracují právě s touto metodou.

V čem je metoda Hairdreams odlišná od ostatních?

Pracují pouze s pravými vlasy té nejvyšší kvality a především lze s nimi zacházet jako s vašimi přírodními vlasy, nemají žádná omezení. Jediná osoba, která bude vědět, že máte vlasy prodloužené, budete vy a kdokoliv, komu se o tom rozhodnete říct. Bonusem navíc je, že je tato metoda k vlasům maximálně šetrná.

