V dětství mě hlídal Mosad, říká lékařka Kateřina Bittmanová

Se zbraní však nikdy nebojovala. Na vojně a později i ve válce zpívala. "I takové věci k vojně a válce patří. Jezdila jsem se skupinou z jednoho místa na druhé a zpívala ostatním

Kateřina Bittmanová (58) se narodila v Praze.

* V roce 1968 emigrovala do Izraele, o tři roky později maturovala na hebrejském gymnáziu.

* Dva roky byla na vojně.

* V letech 1975 až 1981 studovala medicínu v Jeruzalémě.

* Do roku 1991 pracovala ve městě Rehovot na gynekologicko-porodnickém oddělení.

* V roce 1991 se i s dětmi vrátila do Prahy, otevřela si gynekologickou ordinaci.

* S přítelem také provozuje agenturu ProVida, která zprostředkovává osobní pomocnice a hospodyně pro lidi, jež potřebují dlouhodobou pomoc.

* Žije s přítelem, z prvního manželství má dvě děti – syna (23) a dceru (28).

vojákům, ale bylo to hodně smutné zpívání," vzpomíná na období kolem svých dvacátých narozenin.

Po revoluci vzala obě své děti a rozhodla se k návratu do Prahy. Přinutily ji k tomu bomby, které začaly padat na Izrael. Po životě v Česku ostatně vždycky toužila, vrátit se však nemohla. Šlo jí tu o život.

Je totiž dcerou nejznámějšího českého agenta Ladislava Bittmana, který pracoval ve službách komunistické Státní bezpečnosti. Když po srpnové okupaci v roce 1968 emigroval do Spojených států amerických, kde později odkryl fungování tajných agentů, vysloužil si za to od zdejších soudů trest smrti. V tu chvíli se ocitl v nebezpečí i zbytek rodiny. I když už rodiče byli rozvedení.

"Několik let nás všude i do ciziny doprovázela izraelská tajná služba Mosad. Pamatuju se třeba, jak jsem někam jela stopem a oni si přišli matce stěžovat, že mě nemůžou uhlídat," vzpomíná Kateřina Bittmanová. Časem však bezpečnostní opatření polevila a ona se pohybovala bez stínu agentů.

Do Prahy, kde se narodila, se ale kvůli komunistickému režimu vrátit nemohla. "Vždycky jsem toužila po návratu. Na Izrael jsem si nikdy nezvykla, narodila jsem se tady, mám zdejší výchovu. Tam je život strašně dravý a hlučný. Agrese na našich silnicích není nic proti tomu, co je v Izraeli," říká. "Ne že bych neuměla křičet, umím, naučila jsem se to, jinak bych se neprosadila, ale není mi to blízké. Víc mi sedí zdejší mentalita, i když i ta má svá úskalí," uvažuje Kateřina Bittmanová.