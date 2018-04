V Číně bych přišla o život a orgány by prodali, říká vyznavačka falun gongu

Falun gong je ucelená kultivační metoda mysli a těla pocházející z Číny. Je to vlastně pět jednoduchých cvičení, první čtyři se cvičí ve stoje a páté je meditace v sedě. Cvičení se podobá trochu tai-či, nebo by se to dalo přirovnat třeba k józe. Falun gong má také velmi hluboké učení, které se zakládá na třech principech: pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. To učení je hlavní částí praxe, cvičení vlastně doplňuje tuto kultivační metodu. Zjednodušeně řečeno, falun gong pomáhá lidem dosáhnout vnitřního klidu, vyrovnanosti a navíc udržuje vaše tělo zdravé.

Jak jste se s cvičením falun gong seznámila?

Když jsem před několika lety byla na Novém Zélandu. V té době tam byl také můj kamarád z Brna, který tam už nějaký čas byl a s falun gongem se tam seznámil víceméně náhodně. Ze začátku jsem byla na jiném místě než on. Napsal mi docela poutavý mail. "Chceš změnit svůj život? Přijeď za mnou, něco ti ukážu."

Co vám ukázal?

A tak jsme se setkali a on mi vyprávěl, jak úžasný to má vliv, co všechno ho přestalo bolet a jak se dobře cítí. A tak jsem si prostě řekla, zkusím to a uvidím.

Čím vás metoda zaujala, že jste se pro ni rozhodla?

Dřív jsem zkoušela hodně věcí, tai-či, buddhismus, různé meditace, ale nikdy jsem neměla pocit, že je to něco, co někam vede. Když jsem začala dělat falun gong, když jsem si poprvé přečetla knihy pana Li Hongzhiho, zakladatele falun gongu, hned jsem pochopila hodně věcí, které mi v minulosti nebyly jasné.

Například?

Zaujalo mě, jak rychle jsem viděla změny ve svém charakteru, nebyla jsem unavená. Dnes se už této praxi věnuji více než pět let, takže po těch pěti letech jsou ty změny samozřejmě obrovské.

A jak změnil falun gong váš život?

Myslím že, všude, kam se podívám, se něco změnilo. Když jsem se vrátila z Nového Zélandu, chodila jsem do třetího ročníku na vysoké škole. Nikdy jsem se neučila moc dobře, vlastně nikdo by ode mne nečekal, že vůbec školu dokončím. Protože principy, které falun gong učí, jsou pravdivost, soucit a snášenlivost, přestala jsem používat taháky a začala jsem se více učit a připravovat do školy. Když jsem šla na zkoušku, připravila jsem se tak, ne abych prolezla, ale snažila jsem se zodpovědně naučit to, co mám. To, že jsem začala mít lepší známky, nebylo nic neočekávaného.

S lepšími známkami přišel i lepší pocit ze života?

Když jsem končila školu, překvapilo mě, když mi jeden učitel řekl. "Vy jste jiná než ostatní, vy to někam dotáhnete." Kdybych měla mluvit o své povaze, musím říci, že jsem teď daleko klidnější, nenervuju se, nenechávám se vyvést z míry, snažím se více myslet na druhé, atd. Je toho určitě víc. Nejvíc změn vnímám ve vztahu s mým manželem. Také se falun gongu věnuje, takže ty změny vidím i na něm. Myslím, že jsme vzájemně hodně tolerantní a umíme se k sobě chovat laskavě a s úctou. To je na tom vlastně to nejlepší, že se oba chceme zlepšit a najít svoje chyby.

Co vlastně ta metoda obnáší?

To záleží, jak kdo má čas a samozřejmě na přístupu každého. Nejlepší je se tomu věnovat denně. Je to vlastně pět cvičení, první čtyři se cvičí ve stoje. Všechno trvá hodinu, ale když někdo nemá čas, jde to i zkrátit. Jinak tato cvičení není nijak těžké se naučit. Pohyby se cvičí pomalu a plynule. Páté cvičení je meditace. Při meditaci záleží, jak kdo vydrží sedět. Cvičí se buď v polovičním lotosovém sedu, nebo v plném lotosovém sedu. A to každý vydrží různě dlouho. Ale optimální je, když si sednete do plného lotosového sedu a vydržíte hodinu. Při cvičeních by člověk neměl na nic myslet, a hlavně u meditace je důležité, aby se nakonec vstoupilo do hlubokého klidu. Ale nesmí se při tom usnout nebo ztratit vědomí. Člověk by měl pořád vědět, že sedí a medituje. Ke všem cvičením je také hudba s pokyny v čínštině.

Kde se o metodě dozvím víc?

Učení falun gongu je obsaženo ve dvou knihách, které napsal Li Hongzhi. Na začátek je dobré přečíst si knihu nazvanou přímo Falun Gong, kde je také popsané cvičení. Potom se pokračuje s knihou Zhuan Falun. Obě se dají koupit v knihkupectví. Samozřejmě, je spoustu dalších přednášek, které jsou ke stažení na internetu na našich stránkách.

V Číně byl falun gong označen za sektu a postaven mimo zákon. Proč?

Koncem 90. let se metodě v Číně věnovalo už kolem 80 milionů lidí. Zpočátku byl falun gong komunistickou stranou podporován a dostal dokonce několik ocenění. Narůstající popularita byla však pro některé ideology nepřijatelná, cílili se ohroženi. Strana pak zakázala knihy, které napsal Li Hongzhi, později začali zatýkat a pokutovat lidi za to, že cvičí na veřejnosti. Toto zastrašování však nefungovalo a lidé dále cvičili. Tehdejší hlava státu Ťiang Ce-min doslova falun gong nenáviděl. Propaganda začala s očerňováním a zatýkáním, bitím, mučením a posíláním do pracovních a převýchovných táborů.Od 20. 7. 1999 je falun gong nezákonné učení.

Jak se staví falun gong ke komunistickému režimu?

Falun gong je kultivační praxe, není to organizace, takže se ke komunistickému režimu nestaví nijak. To, že teď o režimu mluvím, je proto, že zabíjí nevinné lidi. Po celém světě se falun gong cvičí, asi v šedesáti zemích, a nikomu to nevadí. Snažíme se o tom pronásledování informovat, aby mezinárodní tlak pomohl zastavit to zabíjení. Vlády nám vyjadřují podporu. Od roku 2002 bylo podáno 18 žalob v 17 zemích proti třem hlavním viníkům perzekuce.

Ani v souvislosti s nedávnou olympiádou v Pekingu, kterou sledoval celý svět, se situace nezlepšila?

Represe se jen zhoršily, bylo zatýkáno daleko více lidí než dříve, i přesto, že Čína dala slib, že tento problém týkající se lidských práva zlepší.

Máte nějaké zprávy o tom, co se nyní děje příznivcům falun gongu v Číně?

Situace se zhoršuje. Před dvěma lety se odhalila další věc, a to že praktikující falun gong jsou v Číně zabíjeni kvůli jejich orgánům. Tuto věc vyšetřovali a podrobně zmapovali známý kanadský politik David Kilgour a právník David Matas. Sepsali o tom zprávu s názvem "Krvavá sklizeň", ve které popisují své vyšetřování a odhalují závěry, ke kterým došli. Jsou desítky důkazů, že se praktikujícím nedobrovolně odebírají orgány jako srdce, ledviny, játra a rohovky, které se následně prodávají za desetitisíce dolarů. Jak v Číně, tak v zahraničí.