V Česku vzniká nové „tamiflu“

Tyto vzorky způsobily v laboratořích Gilead Sciences doslova poprask. Američtí vědci totiž v jednom z nich našli "nové a účinnější tamiflu".

Ředitel českého ústavu Zdeněk Havlas k tomu říká: "Hovořil jsem už s viceprezidentem Gilead Sciences Johnem Milligenem, podle něhož je jedna z našich látek velmi aktivní proti ptačí chřipce. I všechny dosavadní analýzy zatím potvrzují, že z toho něco bude."

Naděje, že se z českého preparátu za pár let vyvine světově uznávaný lék proti ptačí chřipce, je docela velká. Šéfka Mikrobiologického ústavu Blanka Říhová posudku amerických kolegů věří. A stejně tak označuje Havlasovy vědce za velmi zkušené.

"Tihle lidé už něco umí. Leccos už také dokázali ve vývoji léků proti AIDS či nebezpečné žloutence typu B, takže jim věřím," uvedla Říhová.

Pokud by prý Američané neměli v ruce seriózní studie podpořené konkrétními laboratorními výsledky, nikdy by se nepustili do předčasných prohlášení o nadějném léku proti ptačí chřipce.

"Musí toho o vlastnostech chemické látky z dílny profesora Antonína Holého či jeho spolupracovníků vědět už dost," míní Blanka Říhová.

Čeští vědci jsou nejdál

Na ptačí chřipku dosud zemřelo podle posledních Údajů světové zdravotnické organizace (WHO) nejméně 136 lidí. A jestli má WHO z něčeho strach, pak je to zmutování viru ptačí chřipky do podoby, jež bude přenosná z člověka na člověka.

Pokud by se tak stalo, naplnila by se zřejmě obava zdravotníků z celosvětové pandemie nového druhu chřipky, proti níž lidský organismus nemá protilátky.

Proto se vědci na celém světě pokoušejí objevit účinný lék, který by v případě pandemie mohl lidi zachránit. A pokud by se při testech potvrdily dosud příznivé prognózy "českého tamiflu", rozlouskli by tak právě čeští vědci hodně tvrdý oříšek, do něhož zatím nikdo nepronikl.

"Laicky řečeno - snažíme se vniknout na území takzvaných virů RNA, které si uchovávají genetickou informaci jinak než klasické viry. A pokud bychom se naučili působit i na jeden jediný typ tohoto viru, mohli bychom časem rozklíčovat, jak účinně léčit další chřipková onemocnění," odhaduje ředitel Zdeněk Havlas.

"Zajímá vás, zda by to byl průlom v léčení nemoci, na niž ročně na světě zemřou statisíce lidí? K cíli je sice ještě daleko, ale o průlom by nepochybně šlo," soudí chemik.

Nový a opravdu účinný lék proti chřipce by za optimálních okolností jeho vývoje a příznivých testů mohl být lidem k dispozici asi za pět let.

Další oběti v Indonésii

Zemí nejvíce postiženou ptačí chřipkou je Indonésie. Minulý týden její zdravotníci oznámili další dva případy úmrtí na vysoce nakažlivý ptačí virus H5N1. Počet obětí tak v této zemi vzrostl již na čtyřiačtyřicet.

První novou obětí je šestnáctiletý mladík z města Bekasi východně od Jakarty, který přišel podle indonéských zdravotníků do častého kontaktu s drůbeží ve svém domově. Druhou je stejně stará dívka z Tangerangu.

Ačkoliv byly první případy úmrtí na ptačí chřipku v Indonésii zaznamenány v červenci 2005, předstihla země v počtu úmrtí na tuto chorobu dokonce i Vietnam, kde dosud zemřelo dvaačtyřicet lidí. V letošním roce tak zemřeli v Indonésii na ptačí chřipku celkem čtyři lidé.

Jen o pár dnů dříve dal o sobě prudce nakažlivý virus znovu vědět v Thajsku, kde zahubil sedmadvacetiletého muže. V Thajsku jde letos o druhou oběť z celkových šestnácti. Rovněž tento muž přicházel často do styku s drůbeží.

Martina Havlíčková z Národní referenční laboratoře pro chřipku hovoří o neúnosných hygienických poměrech, kdy nakažená drůbež žije "na hromádce" s lidmi, přičemž její exkrementy jsou téměř všude - tedy i v kuchyni lidí.

Havlíčková je přesvědčena, že pokud budou lidé v Česku dodržovat alespoň základní hygienické podmínky, nemusí mít obavy, že se nakazí od infikované drůbeže.

Ptačí chřipka se však po pauze neprobudila jen v exotických zemích, ale například i v drážďanské zoo ve východním Německu. Na virus H5N1 tam počátkem srpna uhynula labuť.

V desetikilometrové ochranné zóně je testována drůbež a omezen byl pohyb koček a psů, stejně jako letos na jaře u Českých Budějovic, kde na virus H5N1 uhynulo labutí několik.

