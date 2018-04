V Česku přibylo tlouštíků, zjistil průzkum

Výsledky šetření ve středu zveřejnila Česká obezitologická společnost. Výskyt nadváhy a obezity je podle nich nejčastější u lidí starších 45 let. V tomto věku má normální váhu jen 30 procent lidí.

Průměrný obvod pasu dospělého českého občana loni dosáhl 88,3 centimetru. To je o 2,5 centimetru více než v roce 2000. Normální hodnotu, za kterou odborníci považují obvod do 94 centimetrů u mužů a do 80 centimetrů u žen, nepřekročilo v loňském roce 52 procent mužů a 42 procent žen.

Riziko nadváhy v dospělosti podle ředitele Endokrinologického ústavu Vojtěcha Hainera stoupá s výskytem nadměrné hmotnosti v dětském věku. Tři čtvrtiny respondentů, kteří byli obézní v dětství, trpí nadměrnou váhou i v dospělém věku.

Sedmdesátiprocentní "šanci" mít nadváhu získá člověk, jehož oba rodiče trpěli stejným problémem. Pokud byl při těle pouze jeden z nich, je tato šance o deset procent nižší. Ve váhově přiměřené rodině klesá riziko tloušťky na 46 procent.

Příčinou růstu nadváhy je nepoměr mezi energetickým příjmem a výdejem. Hainer uvedl, že velká část populace je geneticky vybavena tak, že nedokáže bez tloustnutí zvládnout nadbytečný přísun jídla.

Pro zeštíhlení populace je třeba změnit celý životní styl. Týká se to nejen jídelních zvyklosti a zvýšení pohybu. Je třeba také změnit okolní prostředí, které nabídkou potravin a usnadňováním pohybu rozvoj obezity podporuje.

Tloušťka zvyšuje riziko smrtelných onemocnění

Obezita je po kouření druhou nejčastější příčinou úmrtí, kterou lze ovlivnit. Podle šéfky České obezitologické společnosti Marie Kunešové obezita i nadváha výrazně ovlivňují výskyt zdravotních komplikací.

Pouhá nadváha zvyšuje riziko nemocí srdce a cév více než třikrát, vzniku cukrovky dvaapůlkrát a onemocnění kloubů a páteře dvakrát. Obézní lidé se s kardiovaskulárními nemocemi potýkají pětkrát častěji, sedmkrát více jim hrozí cukrovka a trojnásobně si zvyšují riziko, že budou mít problémy s páteří.

Svou váhu by měli sledovat hlavně ti, jimž se tuk ukládá kolem pasu nebo mají v rodině cukrovku. Za obézní označují odborníci osoby, které mají index tělesné hmotnosti (BMI) vyšší než 30. Nadváhou trpí lidé s BMI od 25 do 29,9.

BMI se vypočítává z poměru váhy a výšky člověka. Například žena vysoká 165 centimetrů má BMI 25, tedy počínající nadváhu, když váží 70 kilogramů. BMI 30, kde začíná obezita, dosáhne při váze 82 kilogramů. Muž s výškou 175 centimetrů hranice obezity dosáhne při váze 92 kilogramů.