V Česku nastává konec unavených lékařů

Díky tomu by měla skončit současná praxe, kdy lékař nastoupí službu v pátek ráno, stráví víkend v nemocnici a odchází domů odpočívat až v pondělí odpoledne.

Riziko je velké

Přitom riziko, že unavený lékař, který je ve dne v noci několik dní za sebou v práci, udělá chybu a pacientovi ublíží, je velké.

"Já bych se tedy rozhodně nenechal operovat od lékaře, kdybych věděl, že je čtvrtý den ve službě. Jenže ono se to opravdu děje a oni skutečně operují," říká prezident České lékařské komory Milan Kubek, který novelu vítá.

Jenže šéfové nemocnic mají z novely těžkou hlavu. A pokud rychle něco nevymyslí nebo poslanci neodloží platnost zákoníku práce, hrozí, že nemocnice v polovině příštího roku přestanou přijímat pacienty, protože je nebude mít kdo ošetřit.

Alespoň to tvrdí předseda Asociace českých a moravských nemocnic Eduard Sohlich. "Je to reálná hrozba. Rozhodně co se týče malých a středně velkých nemocnic, které nemají tolik zaměstnanců," říká šéf asociace, která zastupuje s výjimkou státních fakultních nemocnic většinu lůžkových zařízení v zemi.

Novela totiž lékařům ubere přesčasy, a pokud by dál sloužili jako doposud, pak by zhruba v polovině příštího roku už nemohli vůbec pracovat.

"Doposud mohli mít za rok až osm set hodin práce mimo svou běžnou pracovní dobu. Čtyři sta hodin byly přesčasy a druhá polovina byla takzvaná pohotovost ve službě," popisuje Sohlich.

To už teď nebude možné, protože nový zákoník práce nezná pojem "pohotovost". Lékaři tak budou moci sloužit jen polovinu přesčasů.

Některé nemocnice proto zvažují, že zavedou třísměnný provoz. "Uvažujeme o tom, ale zatím jsme na to nenajeli," připouští mluvčí pražské Thomayerovy nemocnice Jana Kocová.

"Raději jsme zadali personální audit, jehož cílem je najít jiné řešení tak, aby lékaři nemuseli sloužit služby na tři směny," popisuje Kocová.



Na třísměnný provoz není dost lékařů

"Ono by to taky dost dobře nešlo. Naše oddělení má devět lidí a zavedení třísměnného provozu by znamenalo, že lékaři by si nemohli vzít dovolenou, onemocnět ani se vzdělávat, protože by se stále museli střídat v práci na službách," popisuje primář tamní dětské neurologie Jan Hadač.

Podle něj by utrpěla i kvalita péče, protože by se u pacienta během jednoho dne střídali tři lékaři.

Asociace nemocnic proto bude usilovat o to, aby Poslanecká sněmovna alespoň o půl roku platnost zákoníku práce odložila.

"V pondělí budeme jednat na Úřadu vlády," říká Sohlich. "Jsme totiž papežštější než papež a přijímáme nová pravidla, aniž bychom pro ně nejdřív uzpůsobili podmínky."

Podle něj je nejdřív nutné zavést systém známý jako takzvané emergency. "To je nonstop služba při nemocnici, která přijímá pacienty, postará se o ně, ošetří je a ti, kteří potřebují další zákrok, teprve pak putují na ta správná oddělení v nemocnicích," popisuje Sohlich.

Nemocnice pak nepotřebují tolik lékařů ve službách. Stačí, aby byli doma v pohotovosti na telefonu a přijeli, jen když je to nutné.