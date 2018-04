V Centru aktivního porodu se už narodilo 139 dětí

"Mezi novorozenci bylo 67 chlapců a 72 děvčat s průměrnou porodní váhou 3511 gramů, průměrný věk matek se pohyboval kolem 28 let. Všechny porody proběhly v řádném termínu. V posteli rodila čtvrtina žen, třetina rodila na stoličce, desetina v kleče na čtyřech, šest žen rodilo do vody, tři v dřepu a tři ve vaně bez vody. Na porodnickém stole rodilo 14 žen a u sedmi byl porod dokončen operačně," uvádí Zuzana Štromerová, jejíž zásluhou zahájilo toto jediné pražské centrum svůj provoz právě před rokem.Štromerová podpořila požadavky matek z Hnutí za aktivní porod, aby o průběhu porodu mohly spolurozhodovat. "Ne každá žena považuje za bezpečné porodit v přítomnosti lékařské techniky, ne každé vyhovuje, aby jí hned při vstupu do porodnice byly nabízeny berličky v podobně tišících prostředků. Některé by si přály méně vědecké, spíše domácké prostředí, a tuto možnost u nás najdou," připomněla.Na rozdíl od mnohých porodních asistentek, které zdůrazňují odborné vedení matek při porodu, Štromerová soudí, že s dospělými ženami by personál neměl jednat jako s malými nemocnými dětmi."Když mají svá přání, jakým právem se jim snažíme vnutit svůj vlastní názor jako nejlepší," zeptala se a připomněla, že "porod není jen fyzická práce, ale i hluboký psychický zážitek". "Od porodních asistentek a lékařů je sobecké, nechají-li na ženách jen fyzickou práci, ale krásný pocit, že to samy dokázaly, jim vezmou," dodala.