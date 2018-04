V čem vyrazit na koktejl? Zapomeňte na silonky, barev se nebojte

Pozvání na koktejl můžete dostat kdykoliv bez ohledu na roční období. Neznamená totiž, že si s vámi někdo chce dát mojito nebo sex on the beach. V tomto případě jde o krátkou, formalizovanou společenskou událost, která může následovat třeba po uzavření významné obchodní smlouvy, po tiskové konferenci, autogramiádě nebo divadelní premiéře.



Je tedy dost možné, že žádné míchané drinky popíjet nebudete. Koktejl je vůbec ve všech směrech dosti nevyzpytatelná událost. Bezpečně o něm lze říci jen to, že by neměl trvat víc jak hodinu a že si při něm postojíme stejně, jako tomu bývá u rautů. I přesto, že nám akce dává pocit jisté svobody, neměly bychom však podcenit výběr outfitu.

Hlavním kritériem by měla být doba konání koktejlu. Pokud se má odehrát v odpoledních hodinách, zvolte raději barevné šaty. Tady se nemusíte bát ani zářivých odstínů nebo dokonce potisků. S klasickou černou samozřejmě nikoho nepohoršíte, jen se připravíte o možnost zazářit.

Začíná akce po šesté hodině večerní? Sáhněte po tak zvaných "malých večerních". Nemusí být nutně černé, měly by ale být jednoduché a střižené v čistých a nadčasových liniích. Vyvarujte se příliš extravagantních střihových prvků nebo zdobení.

Důležité je také ohlídat si délku šatů. Dolní lem by měl končit maximálně deset centimetrů nad koleny. Kratší šaty postrádají styl i eleganci, a zvláště pokud se jedná o koktejl, který navazuje na obchodní nebo profesní událost, působí velmi nevhodně. Na druhou stranu by koktejlky neměly být delší než do půli lýtek.

"K žádným šatům neoblékejte tělové silonky," radí Lea. "Můžete zvolit jinou variantu, třeba černé punčochy. Ideální je však jít naboso, případně aplikovat silonky ve spreji."

Větší svobodu máte při volbě doplňků – tady můžete dát prostor své individualitě, ale vždy s elegancí a vkusem. Bez bot na podpatku se ovšem rozhodně neobejdete. I když na ně nejste zvyklá, odolejte nutkání obout balerínky. Dvě hodiny to určitě vydržíte; navíc podle protokolu můžete na koktejl dorazit kdykoli v průběhu, zdržet se musíte alespoň půl hodiny. A to už se zvládnout dá.

