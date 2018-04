V čem v létě do práce? Nahé nohy ano, holá bříška nikdy

Pokud si chce žena zachovat profesionální přístup a vzhled, měla by v horkých dnech kombinovat sezonní modely s klasikou, tedy kupříkladu capri kalhoty a lehké sako či sandály a zavinovací šaty.

Nahé nohy ano, ramínka opatrně

Dobrou zprávou pro ženy 21. století nicméně je, že s výjimkou velmi konzervativního pracovního prostředí mohou punčocháče nechat v klidu doma. Nahé nohy a sukně ke kolenům jsou podle Postové v dnešní době zcela v pořádku.

Naopak šaty bez rukávů, které tak elegantně umí nosit první dáma Spojených států Michelle Obamová, jsou v mnoha kancelářích stále předmětem diskusí.

Dvojnásobně to pak platí pro šaty s úzkými ramínky; šaty bez ramínek si dámy musejí každopádně vyhradit pro víkendový oběd.

Tabu by pro ženy měly zůstat i průsvitné tkaniny, kratičké minisukně, kraťasy a holá bříška.

Pánové, kraťasy raději ne

Co se týče mužského oblékání, existují podle Postové pracoviště, kde se dají kraťasy tolerovat, ve většině kanceláří ale krátké kalhoty nesou jasné poselství: "neberu své zaměstnání vážně". Každopádně světlými bavlněnými kalhotami a polokošilí se nic nezkazí, zdůrazňuje Postová, kterou cituje agentura Reuters.

Kontroverzní je u mužů stále i nošení sandálů. Pokud ho kultura oblékání v příslušné firmě toleruje, pak by zaměstnanci měli rozhodně maximálně dbát na hygienu a vzhled svých nohou. Podobně rušivým elementem jsou u žen i mužů žabky, které ještě navíc vydávají klapavý zvuk.

V létě je také nutné se o úhlednost svého oblečení více starat, protože letní materiály bývají náročnější na údržbu. Zmačkané plátěné kalhoty, skvrny od potu na tričku s límečkem či vybledlé barvy jsou téměř stejně závažným prohřeškem jako přijít do práce v trenýrkách a tričku s obrázkem oblíbené kapely.

Sluneční brýle jsou neodmyslitelným letním doplňkem, jsou ale vyhrazeny pro venkovní nošení. Při jednání s kolegy a klienty v kanceláři je oční kontakt slušností, takže pokud nejste zrovna rocková hvězda, při vstupu do budovy si je sundejte, radí Postová. Pro dámy pak platí, že sluneční brýle by neměly po příchodu do zaměstnání suplovat čelenku, dodává.

A pokud ve vaší firmě takzvaný dress code neexistuje? Požádejte o něj. Čím specifičtěji je styl oblékání v dané společnosti definován, tím kratší dobu stráví zaměstnanci váháním před svým šatníkem, dodává Postová.

