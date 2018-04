V čem se ženy a muži zraňují

Uzel: Závislost na sexu neexistuje - čtěte ZDE







Jak málo mu sytý chce pomoci či jak málo ho sytý spoluobčan chápe.

Když je muž bezohledný

Muž dokáže ženě nejkrutěji ublížit v oblasti fyzické, a to je pro ni zároveň i krajní trauma psychické.

Muž zneužívající své pozice fyzicky silnějšího ubližuje, bije, znásilňuje. Jemu je hej: má pro strach uděláno, má své mužské svaly a pěsti, svou větší výšku, váhu, sílu, vitální kapacitu plic, větší rychlost nohou jak při útěku z nebezpečí, tak při útoku na svou oběť.

Muž se tedy s poměrným klidem pouští do slovních sporů a hádek, muž je s klidem onoho "sytého" vyhrocuje. On to při krajním vyhrocení sporu nebude, kdo z něj odejde s modřinami či zlomeninami.

Nedovede se vcítit do "hladového", tedy zde podle přísloví do ženy. Nemá ponětí, co to je pro ženu za nervy, hájit si svá práva s vědomím, že když dojde na nejhorší, ošklivě to odnese; nepřetlačí muže, neuteče mu.

Žena může také ublížit

Typická žena nemá na typického muže v silové oblasti šanci, a proto se na první pohled zdá, že jej srovnatelně trápit nemůže. Ale posuďte sami; v oblasti psychické jsou vlastnosti a důsledky ženina trýznění někdy horší, než nám připadá.

Ženě velí nejhlubší lidský pud - pud sebezáchovy - mít děti a pečovat o ně. Největší ženina psychická bolest nastává, když je ohrožen život jejích dětí. Pak se z ní stává zuřivá bránící tygřice a nikdo se jí nesmí divit, že v obraně svých dětí použije jakýkoliv prostředek.

Mužovi velí nejhlubší lidský pud - pud sebezáchovy - mít děti, tedy plodit je, rozsévat semeno, aby byla genetická pravděpodobnost úspěchu maximální.

A když si žena s mužem komunikačně pohrává, láká jej k rozsevu příjemným hovorem, pohledy očí, kladnou odezvou na lichotky, ba prostě tím, že dobře, mladě a zdravě vypadá, pak je pro muže uplatnění jeho nejhlubšího pudu na dosah.

Kruté ženské ne na konci takové konverzace, která má pro muže logicky vyústit v milování, lze u muže pocitově přirovnat k pocitu matky, které zraňují či zabíjejí dítě. Každý vnímavý muž ví, o čem je teď řeč.

Ženino lehkomyslné "snad vydržíš do příště" na muže působí tak, jako by ženě řekli "tohle dítě ti zničíme, pořiď si nové". Mužské hypertenze, vředové choroby, deprese, závislosti na alkoholu i zkrácení života mají nemalou příčinu i zde.