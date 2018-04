V čem jako host na svatbu? Sedm tipů, jak nešlápnout vedle

1. Zjistěte, v jakém duchu se svatba ponese

Jiný styl se hodí do kostela, jiný zase na svatbu pod širým nebem či na party, kde hraje rocková kapela. Samotný styl nevěsty hodně napoví o tom, kudy se její významný den bude ubírat, zda se vyplatí investovat do dvoudílného kostýmku či do odvážnějších maxi šatů.

2. Nesnažte se zastínit nevěstu

Je to její den, tak jí ho "nekraďte". Což ovšem také neznamená, že se na obřadu a následné oslavně sejde armáda nudných černých sukní a bílých halenek. Od letních svateb se navíc očekává jistá dávka tolerance a uvolněnosti, proto trocha experimentování neuškodí ani v případě garderóby svatebních hostů.

3. Džíny nechte doma

Ať již je milujete víc než cokoli na světě, džíny nechte ležet ve skříni. Výjimku tvoří pouze bílé či pastelové modely s mírně rozšířenými nohavicemi či v délce do půlky lýtek.

4. Pozor na délku sukní

U sukní a šatů dbejte na správnou délku. Ultra mini se až na pár výjimek na tento druh společenské události nehodí. Pokud se obřad a party odehrávají pod širým nebem a v uvolněném duchu, můžete sukni nahradit šortkami. Ale ne těmi, ve kterých si vykračujete na pláži. Výběr materiálu tu hraje významnou roli. Šantungové hedvábí je tím nejlepším řešením.

5. Nebojte se barev

Stejně jako na délce sukní záleží i na barvě oblečení. Na svatbách je často k vidění nudná kombinace černé a bílé, protože tím se přeci nedá nic zkazit. Ale dá a hodně.

Nebojte se výrazných odstínů, v letních měsících báječně vynikne žlutá, korálová, růžová ale také zelená či zářivá modrá a fialová. Tyhle barvy si perfektně rozumí s opálenou pokožkou a vnesou pozitivního ducha do šedého davu.

6. Nebojte se trendů

Letní sezona, především ta letošní, si doslova libuje v rozevlátých šatech v extra dlouhých délkách. Ty se hodí stejně dobře na dovolenou i na svatbu. Reprezentují uvolněnou eleganci, pohodlí a pokud sáhnete po modelu z lehkého hedvábí, zaručeně uspějete.

7. Nepodceňujte doplňky

Doplňky rozhodně nepodceňujte, kvalitní a pěkné boty na podpatku a praktické psaníčko větších rozměrů oceníte nejen vy, ale i vaše okolí.