V Brně zlevnili léčbu leukemie

Rozdíl mezi tím, co je lékařská věda schopna nabídnout, a tím, co jsou zdravotní pojišťovny schopné zaplatit, se...

Leukemie: dřív zcela nedostupné léky

Jak se změnila česká medicína za posledních deset patnáct let? Co se zlepšilo a co se naopak zhoršilo? Čeští nemocní s...