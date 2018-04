V Africe se slaví Vánoce i na plážích

Sváteční hostinu tvoří obvykle "injera", placka z chlebového těsta, která se používá zároveň jako talíř i vidlička. Hlavním chodem bývá "doro wat", dušené kuře v ostré omáčce. Podává se na speciálně ozdobených koších a k nabírání slouží chlebová placka "injera". Kromě toho se servíruje domácí víno a pivo.

K radovánkám tradičně patří také "ganna", sportovní utkání připomínající zápas v pozemním hokeji. Hraje se s míčem a hokejkami vyrobenými vlastnoručně z větví místních stromů. Utkání jsou každoročně očekávána s velkým napětím, jelikož družstva zpravidla zastupují rozdílné regiony a panuje mezi nimi dlouholetá rivalita. Také tento zvyk odráží starou tradici, podle níž údajně pastýři podobným střetnutím oslavili zvěst o narození Ježíše.

Jihoafrická republika

V Jihoafrické republice se Vánoce slaví v prosinci, teploty se zde však pohybují kolem 30 stupňů a jsou součástí pětitýdenních letních školních prázdnin. Rodiny pořádají sváteční hostinu venku na pláži, přitom se koupají, baví se hrami, tancem a zpěvy. Jiní dávají přednost dovolené na horách.

Zimbabwe

V Zimbabwe jsou Vánoce svátkem pospolitosti. 25. prosince, kdy se zde takzvané "Kisimusi" slaví, obdarovávají otcové děti a manželky oblečením a sladkostmi. Při ranní bohoslužbě zpívají děti písně, které si předem na tento den nacvičily. Poté se u někoho ze sousedství podává hostina sestávající z kukuřičné kaše, chleba, marmelády, čaje, cukru, někde se peče koza. Ženy se při přípravě pokrmů střídají, aby se mohly všechny mše v kostele zúčastnit.

Ghana

V Ghaně bývají o svátcích přeplněné autobusy, nákladní auta i silnice. Lidé navštěvují po celé zemi své příbuzné a přátele, mnozí se vracejí do svých rodišť. Domy září pestrými papírovými ozdobami, květinami a palmovými větvičkami. Venku stojí obvykle ozdobený strom - mangovník, guava či ledvinovník, jenž plodí oříšky kešú. Na Štědrý večer se všichni shromáždí v kostele na mši, po které vyrazí do ulic. Tam při hudbě místních kapel tančí a zpívají do rána. Oslavy zahrnující zpravidla také ohňostroj mohou trvat až osm dní.