Úzkostliví lidé jsou více ohroženi infarktem

Vědci teď nově zjistili, že muži, kteří dosáhli vysokého skóre v psychologickém testu mapujícím úzkost, mají o třicet až čtyřicet procent vyšší pravděpodobnost, že dostanou infarkt. Uvedla to agentura Reuters.

Psychické faktory dokonce pravděpodobně předčí i takové rizikové faktory, jako je nezdravé stravování a kouření, uvádí tým psycholožky Biing-Jiun Shen z univerzity v Jižní Karolíně.

"Zatím se v souvislosti s rizikem infarktu zmiňoval pouze krevní tlak, obezita, cholesterol, věk nebo kouření," vysvětluje vedoucí výzkumu. "Nicméně je mimo vší pochybnost, že starší muži trpící úzkostí mají mnohem vyšší riziko srdečního záchvatu nezávisle na tom, zda trpí depresí, nebo spadají do typu A osobnosti."

Takzvaný typ A osobnosti představují lidé, kteří jsou ambiciózní, asertivní, ale také velmi často hostilní a nepřátelsky naladění. Doposavad se právě s tímto osobnostním typem spojovalo vysoké riziko infarktu.

Výsledky studie byly zveřejněny v Journal of the American College of Cardiology a tým vědců při ní analyzovali 735 mužů. Respondenti podstoupili první psychologické testy v roce 1986, kdy se ještě u nikoho z nich neobjevilo žádné kardiovaskulární onemocnění. Testy se poté opakovaly znovu po dvanácti letech.

Muži, kteří dosáhli v testech zaměřených na úzkost vysokého skóre, byli později mnohem častěji postiženi srdečním záchvatem.

"Při úzkosti se vaše tělo chová stejně, jako když se ocitne v nebezpečí. Jde o reakci: bojuj, nebo uteč. Tělesné změny, k nimž při úzkosti dochází, jsou navíc velmi podobné vzteku," uvádějí vědci. "Jde mimo jiné i o chemické změny, které srdce ohrožují."

"Dobrou zprávou však je, že záchvaty úzkosti jsou poměrně dobře terapeuticky ovlivnitelné a lze je léčit."