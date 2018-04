Užívejte si léto bez potíží

RADY, JAK SI V LÉTĚ CHRÁNIT ZDRAVÍ

Určitě už jste slyšeli o tom, že na třešně se nesmí pít, protože by to mohlo ohrozit váš život. Přitom to není pravda.

A naopak zatím si stále málo lidí připouští, jak moc nebezpečné mohou být sluneční paprsky anebo hazardování se zdravím třeba při skocích do vody.

"Nikdo by neměl polehávat hodiny u vody jen proto, aby se opaloval," soudí pražská dermatoložka Miroslava Pelechová.

Podle ní člověk přijme dost slunečního záření i při běžném pobytu venku. A doporučuje mazat se krémem i na procházky nebo výlety, nikoli jen k vodě.

Třešně nevadí

"Nepij na třešně, zauzlí se ti střeva a budeš muset do nemocnice." Tuto radu si děti odnášejí do života stejně hluboko zakořeněnou jako přesvědčení, že zuby se mají čistit a lidé zdravit.

Zvláště babičky pak dokážou toto varování podepřít historkou ze života, jak kdosi snědl třešně, pak se napil a do večera už mu nebylo pomoci.

Ve skutečnosti to s tímto nebezpečím zdaleka tak zlé není. Tomu, kdo se napije na třešně, hrozí maximálně nadýmání.

"Nějaké náhlé příhody břišní se rozhodně obávat nemusí," říká gastroenterolog Pavel Kohout. "Horší je, když někdo jí třešně i s peckami. Když je jich hodně, může dojít k zástavě střevní činnosti a to může být velmi dramatické," dodává lékař.

Je proto zbytečné, aby děti po snědení pár třešní i hodiny ve vedru čekaly, než se budou moci napít. Pití vůbec je v létě mimořádně důležité: dospělý by měl denně vypít minimálně tři litry tekutin.

I pětileté dítě by mělo vypít minimálně jeden a půl litru tekutin. Ideální je voda, vlažný čaj, případně zředěné džusy. Velmi studené nápoje se nehodí. Kávu nebo alkohol nelze do příjmu tekutin počítat, neboť vodu z těla naopak odvádějí.

Zažívací potíže, které lidi trápí, většinou nemají s třešněmi nic společného, obvykle jde o reakci na méně obvyklou stravu anebo o infekce, které jsou účtem za zanedbání základních hygienických zásad.