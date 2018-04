Užitečné tipy: zachovejte si zdraví při práci s počítačem

Programátoři, vývojáři a další IT experti už dávno nejsou těmi jedinými, kteří tráví své dny před obrazovkami počítačů. Úředníci, bankéři, účetní i prodavačky, ti všichni si museli zvyknout na novou elektronickou součást svého pracovního dne a společně s ní i na nová zdravotní rizika. Bolest hlavy, rozmazané vidění, unavené oči, ale i opotřebované klouby krční páteře, ochabnutí svalů na prstech a následné problémy s hmatem, to je jen malý výčet potenciálních problémů.

Ztuhlé svaly, předzvěst poruch hmatu

Mezi nejčastější obtíže lidí pracujících u počítače patří ztuhnutí krčních svalů. To je vyvoláno dlouhodobým zatížením šíjových svalů, ke kterému dochází při práci u počítače. Důvodem je přetížení vyvolané celodenním setrváváním v jedné poloze. Jinou příčinou ztuhnutí šíjových svalů může být chybně uspořádané pracoviště. Pokud se monitor nenachází v přímé rovině před vámi a vy kvůli tomu musíte otáčet hlavu jiným směrem nežli tělo, je nutné změnit polohu obrazovky.

Pokud byste bolesti v oblasti krku přecházeli, mohla by dlouhodobá zátěž mít i velice nepříjemné následky. "Jsou-li v důsledku chybného držení nadměrně opotřebovávány malé klouby krční páteře, může docházet k zúžení a podráždění kořenů nervů. To se projeví jako úporné, přetrvávající nebo vracející se obtíže, často také v podobě poruch hmatu nebo ochabnutí svalů na prstech," říká B. Voll ve své knize Fit pro práci a kariéru. Jestliže takovéto potíže zpozorujete, informujte o tom neprodleně svého lékaře, abyste předešli dalšímu rozvoji vážného onemocnění.

Křištálová lupa V případě, že jste si své pracovní místo, včetně výšky stolu a židle, uzpůsobili svým potřebám, ale potíže stále přetrvávají, měli byste přistoupit ke snadným cvičením. I během pracovní doby můžete natáčet hlavu, kývat s ní ze strany na stranu a nebo krčit rameny. Dalším z tipů je horká lázeň, která na konci dne uleví vašim ztuhlým svalům. Náročnější si mohou zakoupit i krční masážní přístroj.

Speciální brýle k počítači

Mezi obvyklé obtíže spojené s prací u počítače se řadí i únava očí a bolest hlavy. Ta může mít mnoho důvodů, rozhodně byste však měli navštívit očního lékaře, který vyloučí či odhalí případnou oční vadu. V momentě, kdy vám bude vystavován předpis na brýle, měli byste lékaře upozornit na to, že pracujete s počítačem. Používání běžných brýlí při práci u počítače totiž může být nevhodné a způsobovat zbytečné obtíže.

Klíčem k určení, zdali potřebujete speciální brýle k počítači, je akomodace, tedy schopnost vašeho oka přizpůsobit se zaostření do blízka i na dálku. Ta bývá snížena především u lidí starších čtyřiceti let. "Ten, kdo má akomodaci podle věku slabší, nevystačí u počítače s dálkovými ani čtecími brýlemi. Pokud má pracovat u počítače více než 30–60 minut denně, měl by mít brýle speciálně vyzkoušené a předepsané k počítači. Takový člověk má i troje brýle – do dálky, do blízka a k počítači. Je to situace sice nepohodlná, ale optimální," říká B. Brožek v knize Jak si zachovat zdraví u počítače.

Jakmile lékař předepíše brýle vhodné pro práci s počítačem, měl by je pacient řádně ozkoušet při pohledu na monitor. Cílem je dosáhnout vyváženého stavu, kdy lze bez obtíží přečíst text na obrazovce, písmenka na klávesnici i tištěné podklady. Jestliže bolest hlavy díky brýlím vymizí, ale dostavuje se únava očí, je na místě požádat lékaře o speciální oční kapky, které zamezí osychání oka a následnému nepříjemnému pocitu.