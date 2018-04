Užijte si víkend s dětmi aneb místa, která budou bavit děti i vás

Jihočeský kraj: Pohádková rezervace

Pohádková rezervace je jedním z nejobdivovanějších přírodních divadel nejen pro děti. V této nově otevřené lesní rezervaci najdete například hrad, peklo, trpasličí doly a divadlo vám tu na "střídačku" zahrají třeba Karkulka, čert Uhlík, čertice Popelsíra, drak, Bajaja, rusalka, bludička, lesní mužík, divoženka, hejkal, Šípková Růženka, hloupý Honza, anděl a další.

Program:

POHÁDKOVÉ SAFARI (pondělí - pátek od 11 hodin)

Ohrožené druhy českých pohádkových bytostí byly přestěhovány do nové lesní rezervace. Jak se jim zde žije vám ukáže pohádkolog a badatel pan Ptáček.

BAJAJA VS. DRAK 3D (pondělí - pátek od 14 hodin)

Tradiční česká pohádka o tom, že když chcete dobýt něčí srdce, je třeba zabojovat. Snad se s pomocí dětí a pohádkových bytostí podaří zachránit princeznu.

ČERTOVA NEVĚSTA (pouze ve čtvrtek od 16:30)

Loňský hit s Troškou změn, přepracován pro nové prostředí. Získá čert Uhlík i letos srdce své vytoužené čertice Popelsíry?

Kde? Hořice na Šumavě

Kdy? do 26. srpna 2011, začátky představení v 11:00, 14:00, 16:30

Za kolik? jednotná cena 95 Kč za představení, rodinná vstupenka 2 dospělí a 2 děti 350 Kč, děti do 2 let, zvířátka a důchodci nad 65 let ZDARMA (z důvodu omezené kapacity představení je doporučeno vstupenky rezervovat na 602 809 207 nebo ptacek@pohadkovarezervace.cz)



Více ZDE

Jihomoravský kraj: Interaktivní výstava PLAY

O víkendu máte poslední příležitost vidět interaktivní výstavu PLAY, která je pokračováním celosvětově úspěšného projektu Orbis pictus aneb... Koncepci vytvořil opět Petr Nikl, na výstavě se však podílí i další výtvarníci z České republiky i ze zahraničí. PLAY v Niklově podání je hrou, PLAY totiž staví na imaginaci, fantazii a tvořivosti, kdy dotýkat se exponátů, vstupovat do nich, dotvářet je a hrát si s nimi je nejen dovoleno, ale přímo vyžadováno. Součástí expozice je také hravá Leporelohra a kreativní ateliér Sanquis. Jestli jste ještě nebyli, tak určitě o víkendu vyražte, PLAY patří mezi akce, které byste neměli s dětmi propásnout.

Kde? Brno, Technické muzeum

Kdy? pouze do 17. července 2011, otevírací doba 9 - 17 hodin

Za kolik? vstupné 100 Kč, zlevněné 50 Kč

Více ZDE

Středočeský kraj: Kolešovka 2011 aneb projížďka parním vlakem

Tuto sobotu se můžete projet parními vlaky na trati Lužná u Rakovníka - Krupá - Kolešovice a zpět. Zažijete pravou železniční romantiku a v Kněževsi si prohlédnete výstavu historických drážních vozidel a exponátů Klubu historie kolejové dopravy.

Kde? Lužná u Rakovníka

Kdy? v sobotu 16. července 2011

Více ZDE

Královéhradecký kraj: Dětský lanový hrad v Adventure parku

Udělejte si výlet do hor, kde si kromě tradičního výšlapu na Sněžku můžete udělat i zábavné odpoledne přímo ve Špindlerově Mlýně. Připraveny jsou věžičky, lanové lávky, šikmé stěny, houpačka, lezecká stěna, síť a hodně zábavy. Hrad je doplněn o další aktivity jako házecí talíře, házení míčků na figurky, kličkovaná, přeskakovaná a další, které fantazie vašich dětí dovolí…

Rodiče si mohou při procházce v údolí Labe užít chvíli klidu, nebo zažít trochu adrenalinu na obří houpačce, síti nebo poměřit síly s dětmi na bungeetrampolíně. V okolí dětského hradu probíhají programy pro děti a je zde také umístěna výtvarná dílna Puntík, která je při pěkném počasí přímo pod širým nebem.

Kde? Špindlerův Mlýn, v Adventure parku u obří houpačky na pěší zóně ve Špindlerově Mlýně.

Kdy? denně od 10 do 17 hodin, cena 40 Kč za vstup na celý den

Více ZDE

Hlavní město Praha: Království železnic

Království železnic je miniaturní svět vláčků a místo, kde se vyřádí nejen děti, ale i rodiče, především tátové. Můžete tu vidět nejen největší modelovou železnici u nás, ale také se zde dozvíte zajímavé věcí z historie kolejové dopravy, uvidíte artefakty ze železnice a nejrůznější výstavy, včetně největší prezentace populární Mašinky Tomáš, unikátní papírový Šípův model Prahy, největší expozici stavebnice LEGO, vláčky Merkur a další.

Expozice představuje i jednotlivé kraje České republiky, kde se odehrávají příběhy, například v Karlovarském kraji se ještě můžete podívat na Mezinárodní filmový festival. V modelu uvidíte hlavní dějiště v hotelu Thermal a přilehlém okolí, autentickou výzdobu hotelu i centra města, stovky návštěvníků festivalu, vítání filmových hvězd, televizní štáby, "pouťové veselí" v okolí hotelu, stánky, atrakce a samozřejmě i živoucí legendu tohoto festivalu Jiřího Bartošku.

Z dalších dominant uvidíte například hrady Loket, Střekov, vyhlídku Tři kříže, skalní útvar Kamzík nebo třeba překlad z kamionů na lodě na řece Labi.

Pro zábavu je k dispozici dětský koutek plný hraček, malý a velký kinosál, kde se promítají i pohádky a o víkendech je připraveno i malování na obličej. Navíc je během prázdnin připravena speciální akce pro rodiny, k rodinné vstupence dostanete dárek a o tomto víkendu bude spuštěna rodinná letní hra, kdy u pokladny dostanete soutěžní list s otázkami a odpovědi na otázky budete hledat přímo v kolejišti. Připravte se na to, že tu strávíte minimálně půlden a domů se vám rozhodně chtít nebude.

Tip pro maminky: tohle je ideální místo, kam vyslat ratolesti s tatínkem.

Kde? Praha 5, Stroupežnického 23

Kdy? celý týden od 9 - 19 hodin

Za kolik? děti do 1 metru 30 Kč, do 15 let 120 Kč, dospělí 200 Kč, nabízí i rodinné vstupné

Více ZDE

Hlavní město Praha: Cirkus barev QUIX LUMINÁRIUM

Zvenku připomíná Luminárium pestrobarevný nafukovací hrad nebo členité cirkusové šapitó. Uvnitř však neskrývá jednu velkou manéž, ale spoustu menších prostor, tunelů a zákoutí. Luminárium je netradičním labyrintem, v němž ožívá kouzelný svět barev a stínů. Ve svých útrobách nabízí návštěvníkům jedinečný vizuální zážitek pro dospělé i malé návštěvníky.

Kde? Letiště Praha Letňany

Kdy? od 15. - 18. července 2011 od 10 do 20 hodin, doba prohlídky 20 až 30 minut

Za kolik? děti do 100 cm vstup zdarma, vstup 160 Kč, rodinné vstupné 500 Kč, vstupenky v prodeji i v místě konání akce.

Více ZDE

Další letní tipy - za pěkného počasí

Středočeský kraj: Zoopark Zájezd

Kde? Zájezd 5, Kladno

Co? Uvidíte například slunící se skupinky tří druhů lemurů, klokany, kočkodany nebo velblouda Áju. Voliéry a výběhy jsou stavěny převážně z přírodních materiálů.

Více ZDE

Liberecký kraj: Šťastná země

Kde? Karlovice

Co? Vyžití pro celou rodinu a pro děti různého věku. Spousty atrakcí, dřevěný hrad, trpasličí vesnička, vzduchové trampolíny, prolézačky, pískové rýžoviště a různé originální programy.

Více ZDE

Královéhradecký kraj: Rytířské turnaje u hradu Kost

Kde? Mladějov v Čechách, hrad Kost

Co? Vydejte se na hrad Kost, kromě zážitku z hradu samotného, si určitě užijete královské turnaje, které o prázdninách probíhají každý den od 14:00

Více ZDE

Královský turnaj na hradě Kost Zoopark Zájezd - lemuří maminka s mládětem

Další letní tipy: A kam když zaprší?

Jihomoravský kraj: Rodinný zábavní park Bongo

Kde? Brno

Co? Svět pro opičárny vašich dětí. Pro rodiče čtenářský a internetový koutek.

Více ZDE

Plzeňský kraj: Zpátky do pohádky

Kde? Zámek Horšovský Týn

Co? Výstava kostýmů, rekvizit a kulis ze známých českých pohádek: Anděl Páně, Lotrando a Zubejda, Sedmero krkavců, Zlatovláska, Ať přiletí čáp, královno!, Plaváček, O princezně, která ráčkovala, Královna Koloběžka I.

Více ZDE

Další tipy kam s dětmi o prázdninách najdete na www.kamsdetmi.com.