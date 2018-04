Užijte si rande, ale pozor na chyby: 20 rad, jak nepokazit schůzku

1. Méně je více

Méně vykládejte o tom, koho a proč chcete, a víc - nicméně přiměřeně - choďte ven. Měly byste mít víc skutečných schůzek než hovorů o nich.

2. Nepřehánějte to analyzováním

Jste přesvědčená, že vás odmítl proto, že vám upadl kus rohlíku za podprsenku a smála jste se tomu tak, až jste hýkala? Nebo jste si jistá, že vám zavolá, protože na vás při loučení dvakrát mrkl? Pokud nejste povoláním specialista na nonverbální komunikaci, nemáte šanci přesně odhadnout důsledky jeho chování, proto každou situaci neanalyzujte jako detektiv - jinak se z toho zblázníte.

3. Nesázejte všechno na jednu kartu

Líbí se vám a jste si jistá, že vám určitě zavolá, až se za dva týdny vrátí z dovolené. Doufejte, že ano, ale do té doby, než vás pozve na druhou schůzku (nebo vy pozvete jeho), nedělejte si iluze, že už spolu chodíte. Chodit s někým začínáte obvykle až po třetí schůzce, takže do té doby klidně zůstaňte k dispozici i ostatním možným nápadníkům.

4. Berte schůzky jako zábavu

Na schůzku se vydejte s představou příjemně stráveného večera, ne potenciálního sňatku. I kdyby splňoval všechny vaše představy, neříkejte hop, dokud jste pomyslně nepřeskočila a nepropadejte předčasně iluzím o tom, jak se vezmete a budete mít kupu dětí. Ta rada se hodí i pro případ, kdy se rande příliš nepovedlo. Jdete se přece pobavit, nemusíte si ho brát.

5. Neřešte otázku "Proč já?"

Nepovedené schůzky jsou vaší specialitou? Přestaňte se litovat, protože to se stává každému. I když vám v tu chvíli připadá, že jsou všichni šťastně spárovaní a milují se jak dvě hrdličky, skutečnost je taková, že za každým šťastným párem se táhne dlouhá řada nevydařených schůzek.

6. Na schůzce dělejte to, co máte ráda

Společný večer si užijete lépe, když si pro schůzku vyberete místo nebo akci, kterou máte ráda. Zvolte si podnik, který vám a vašemu nápadníkovi sedne, ne takový, který vás má ohromit nebo rozparádit. Pak nebudete litovat ani v případě, že se schůzka nevydaří.

7. Zdokonalte své konverzační schopnosti

Možná si myslíte, že jste výborná posluchačka, ale kolik z toho, co vám lidé říkají, opravdu poctivě vnímáte? Pokud jste založením spíš vypravěč než posluchač nebo svým konverzačním dovednostem vůbec nedůvěřujete, je nejvyšší čas na nich začít pracovat. Pokud jsou vašimi slabšími stránkami plachost či nervozita, kvůli kterým nejste schopná mluvit, udržujte konverzaci vhodně volenými otázkami. A pokud i to zklame, jděte do kina. Jestliže se oči vašeho partnera začínají klížit, nebo jsou nepřítomně upřeny do neurčita, zastavte se, nadechněte a řekněte: "Dost už povídání o mně, pověz mi něco o sobě."

8. Dopřejte si pauzu

Každých pár měsíců si dopřejte pauzu, během které se nebudete alespoň dva týdny s nikým scházet, flirtovat, probírat své partnerské vyhlídky nebo vůbec mluvit o hledání partnera. Stejně jako po příjemně strávených prázdninách se vrátíte odpočinutá a nabitá energií.

9. Požádejte kamarádky o důležité postřehy

Někdy si připadáme opravdu provinile kvůli tomu, že dobře neznáme všechny své chyby a slabé stránky, zvlášť co se týče partnerských vztahů. Sama sobě připadáte rozumná a klidná, ale pokud vám vaši nápadníci raději posílají sms, aby se vyhnuli schůzce s vámi, je možné, že nejste taková, jak si myslíte. V tom případě vám mohou pomoci vaše nejlepší kamarádky - pokud nemají jiné postranní úmysly - řeknou vám, jaká jste a jak působíte. Možná vás nové skutečnosti překvapí.

10. Držte se svých předsevzetí

Hledáte toho stoprocentně pravého, ale přitom se docela dobře dovedete spokojit i s šedesáti procenty? Pokud jste schopná si to přiznat, pak je všechno v pořádku, ale pokud ne, nescházejte se s muži podle pravidel "lepší vrabec v hrsti než holub na střeše". Co se týče výběru partnera, buďte k sobě vždy velice upřímná, protože existují věci rozhodně ještě horší než být single, a k nim patří především žít s mužem, s nímž nejste šťastná.

11. Dostavte se ve dvojici

Pokud vás nervozita ze schůzky opravu ničí, může vám pomoci systém dvojitého rande. Jednoduše jděte na společnou schůzku s novými potenciálními partnery společně s další single kamarádkou (či kamarádem). Je to sice hodně americký styl, ale rozhodně uchrání naše nervy od velkých otřesů a zaručí, že během večera nebude váznout zábava.

12. Nepřestávejte se scházet

Za žádné situace se nepřestávejte se svým partnerem scházet o samotě, jinak o něj můžete přijít. Ať jste vdaná, svobodná, máte přítele nebo žijete daleko od sebe, zvykněte si pravidelně si spolu někam vyjít, někam, kde budete moci být jen jeden pro druhého - jako tenkrát, když jste se seznámili.

13. Postavte se čelem k tomu, z čeho máte strach

Na každé schůzce se přinuťte k malé bitvě se svými vnitřními strašáky. Ať už jde o to, že chcete na konci večera partnera pozvat na druhou schůzku, objednat si dezert (byly byste překvapené, kolik žen se na schůzce zdráhá objednat si ho!) nebo se zeptat: "Líbím se ti?" Čím víc strašáků přeperete, tím větší bude vaše sebedůvěra.

14. Dejte si občas pohov

Můžete být klidně specialista na plánování a mít zkušenosti s vedením kanceláře o dvaceti zaměstnancích, a přesto se v určitý moment mezi jednotlivými schůzkami potřebujete zastavit a na chvíli vysadit kontrolu. Až bude třeba, dejte si pohov a počkejte, co se z toho vyvrbí.

15. Buďte realistickou optimistkou

Nasmáli jste se spolu, užili jste si báječný večer, prý vám zavolá - protentokrát mu zkuste věřit. Buďte, jak se říká, realistická optimistka. Tou jste, jestliže realisticky zvážíte průběh schůzky a podle něj odhadnete pravděpodobný další vývoj situace. Funguje to i předem- zvažte, co můžete sama nabídnout, a zeptejte se sama sebe: "Proč by si se mnou někdo nechtěl vyrazit na rande?"

16. Užívejte si toho období

Jednoho dne přestanete chodit na schůzky, protože potkáte toho pravého, a pak si budete vyčítat, že jste si svá předchozí rande málo užila. Budete mít dojem, že jste tenkrát potkávala zajímavější lidi. Užijte si proto teď své schůzkové období - protože nebude trvat věčně.

17. Nenechte sebou zametat

Je hrozné, když s vámi váš nápadník začne jednat jako s hadrem na podlahu, ale ještě horší je, když mu dovolíte, aby s vámi takhle jednal. Nejste jeho majetek - jste s ním na schůzce, takže nedovolte, aby s vámi někdo mluvil nebo zacházel hrubě, choval se nepřiměřeně nebo vás častoval urážlivými poznámkami.

18. Zapomeňte na hrátky

Zřejmě si myslíte, kdovíjak si ho omotáváte kolem prstu, když se na něj naoko naštvete, nebo předstíráte nezájem. Ale věřte, že jediné, co si z vašeho chování vezme, je, že je s vámi těžké vyjít, a to není pro vztah zrovna to nejlepší doporučení. Pokud se vám někdo líbí, na podobné hrátky zapomeňte a ukažte mu, co mu opravdu můžete nabídnout.

19. Ukazujte a říkejte

Lidé se navzájem poznávají a vznikají první dojmy na základě nonverbálních signálů - řeči těla. Snažte se proto svému nápadníkovi co nejjasněji ukázat a vyjádřit, jak velkou k němu chováte náklonnost. Nemějte obavy z toho, že když vyložíte karty na stůl, lekne se a uteče; pokud se mu líbíte, udělá na něj vaše upřímné přiznání velký dojem a navíc mu tím zalichotíte.

20. Nehledejte pro nikoho žádné omluvy

Měl prý nešťastné dětství, má problémy s navazováním známostí se ženami, protože ho matka opustila. Má hrůzu z důvěrností, protože jeho bývalá přítelkyně zradila jeho city. To je jistě nepříjemné, ale bohužel, není možné tím vysvětlovat, nebo dokonce omlouvat chování muže, který se nedostaví na smluvenou schůzku, když slíbí, že zavolá, a neudělá to, nebo když se k vám chová hrubě. Pokud se chová takto neslušně, je to jasné: není to ten pravý, takže se poohlédněte jinde!