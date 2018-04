Uzel: Svatý Valentýn pro mě není svátkem

Proti oslavám svátku zamilovaných však sexuolog zásadně nebrojí. Respektuje, že každému člověku vyhovuje jiný životní styl."Pro mě je období lásky vždy spojeno s pozdním jarem, rozkvetlými květinami a podobně. Jako starší člověk tuto tradici měnit nechci. Prostě, svatý Valentýn mi nic neříká," pokrčil sexuolog rameny. "Tento svátek oslavuje především mladší generace a mnohdy, to mohu potvrdit, velmi bouřlivě."Radim Uzel se však nedomnívá, že by se svátek zamilovaných mohl kladně podepsat na početním nárůstu české populace. "Člověk je trvale sexuální bytost, to znamená, že tyto svátky - ani žádné jiné - nemohou růst populace ovlivnit. Mnoho lidí si sice početí dítěte naplánuje na určité období, ale většinou jim to stejně nevyjde, protože takovou věc dost dobře naplánovat nejde," dodal Uzel.