Už taky zírám do výstřihů, říká muž, který byl donedávna ženou

Mike Perry Narodil se jako Ivana Peřestá v roce 1958

Po gymnáziu vystudoval fakultu žurnalistky UK



Ve volném čase zpíval po klubech a dokonce se v roce 1989 umístil na 18. místě v anketě Zlatý slavík

V roce 1990 se mu narodila dcera, kterou vychovával bez partnera

Před 4 lety začal svou proměnu: roční psychoterapii, pak hormonální léčbu a operaci reprodukčních orgánů a prsou

Jméno Mike vychází z jeho teenagerských snů, Perry je odvozeno od původního příjmení

O své transsexualitě napsal knihu, která vyšla pod názvem Klec pro majáky

Je nezaměstnaný, dál skládá písničky, zpívá a jeho snem je vydat vlastní CD

Mohu začít trochu neomaleně?

Tak to na mě vybalte.

Máte penis?

Jeho rekonstrukce je dost náročná operace s nejasným výsledkem. Často není jen jedna, dochází k reoperacím a hlavně efekt není vždy uspokojivý. Znám kluka, který chtěl, aby s ním mohl jenom čurat. A už byl na šesti operacích. Chápu mladé kluky, kterým pocit, že mají něco v kalhotách, hodně zvedá sebevědomí. Ale já si ve svém věku říkám, jestli mám tohle zapotřebí, když dnes existují dokonalé náhražky. Ženskou, která by mě opustila jen kvůli tomu, že nemám penis, takovou bych ani nechtěl.

Najde se taková?

Mám celou řadu přeměněných kamarádů, kteří mají partnerky, tak vím, že takový vztah je možný. Dokonce jsou to mladé holky, u kterých byste čekala, že pro ně bude penis důležitý.

Jaké se vám líbí ženy?

Tmavovlasé, usměvavé, dominantní, štíhlé, spíš vyšší. Krása se mi líbí, ale okouzlí mě spíš tak trochu sebevědomá potvora. Pokud má plná ňadra, tím lépe, ale není to tak, že by jejich velikost byla ze všeho nejdůležitější.

Mike Perry v 80. letech minulého století, když byl ještě Ivana Peřestá

Už jste jako muž zažil sex se ženou?

Mockrát v představách, poprvé už v pubertě, ale ve skutečnosti ne, protože jsem se strašně bál, že mě žádná nebude chtít. Teď už bych do toho i šel, rád bych prožil vztah se vším všudy. Jenže jsem cíťa. Nedokážu jen na základě sympatií skočit s ženskou do postele. Měl jsem to tak odjakživa. Teď jsem byl navíc rok a půl nešťastně zamilovaný. Byla to první ženská v životě, které jsem vyznal lásku. Skončilo to ale špatně a já se z toho ještě nevzpamatoval.

Už se nevídáte?

Rozešla se se mnou ve zlém. Prý jsem porušil jakási pravidla. Jenže koukejte po mantinelech, když jste zamilovaný až po uši! Od té doby se neozvala a já to strašně těžce nesu.

Napsal jste knihu o transsexualitě a věnoval ji Gábi, Jáje, Hance a Jane, je jednou z nich?

Ano. Přitom ona jediná si ji ode mě nevzala.

A není tou Hankou sexuoložka Hana Fifková, u které jste proměnu v muže podstoupil?

Je, byla totiž první člověk, kterému jsem se v životě svěřil. Moc mi pomohla, vrátila mi naději, ukázala světlo na konci tunelu...

Proč jste se rozhodl pro proměnu až po tolika letech?

Dokud mě potřebovala dcera, která bývala hodně nemocná, neměl jsem na nějaké sexuální fantazie ani pomyšlení, ale jakmile si našla kluka, já byl čím dál osamělejší a znovu se mi ty představy vrátily. Čtyři roky jsem se upínal k plakátu kanadské zpěvačky, jejíž hlas mně učaroval, ale pak už mi ta star přestávala stačit. Uvědomil jsem si, že takhle to dál nepůjde. Dceři už bylo skoro osmnáct a já se dostal do stavu "být či nebýt". Buď něco udělám, anebo tu končím. A protože jsem dceru nemohl nechat na světě samotnou, šel jsem za doktorkou Fifkovou pro radu, jak dál. O přeměně jsem ale v té době vůbec neuvažoval.

Proč jste si tehdy jako partnerku nenašel ženu?

Tuhle otázku dostávám často, ale pozor, mezi transsexuálním a lesbickým vztahem je propastný rozdíl. Já jsem se nechtěl dotýkat ženského těla jako žena a hlavně jsem nechtěl, aby se jiná dotýkala mě jako ženy. To bych byl raději celý život sám. Když na mě v té době sahal chlap, připadalo mi to normální a já chtěl žít normálně.

Bavil vás sex s muži?

Já byl rád, že někoho mám. Šel jsem po vztahu, po souznění, sdílení. I když postel nikdy moc o ničem nebyla, užíval jsem si blízkosti druhého, jak to jen šlo, nebylo to nepříjemné. Asi i proto, že jsem už od puberty přesvědčoval sám sebe, že jsem ženská a budu ženská. A zakládal si na tom, že jsem ta emancipovaná, která nepotřebuje ochraňovat. Opečovávat a žít pro druhého, to jsem chtěl já.

Máte na život v těle ženy i hezké vzpomínky?

Už jenom to, že mám dítě, je dvacet let cenného intenzivního života. Proto jsem s proměnou tak dlouho váhal.

A co další ryze ženské zážitky: kamarádky, láska muže, porod, mateřská láska, kojení...

Byl jsem společenský a zábavný, ale vztahy mi nevycházely, nevysílal jsem erotické signály. Zato pro kamarádky bych se rozkrájel a jsem rád, že ta přátelství vydržela. A porod? Byl strašný. Rodil jsem osmnáct hodin, dcera vážila čtyři kila. Jenže se asi přidusila a po pěti hodinách jí přestaly fungovat všechny orgány. Pak nepřijala tři transfúze krve a zhubla dvě kila. Kojit jsem kvůli tomu nezačal. Po měsíci mi ji dali domů s tím, že bude duševně i tělesně postižená. Její otec nás záhy opustil, prošla si pak snad všemi nemocemi, základní školu studovala dálkově, já musel opustit zaměstnání... A řešte pak svoji identitu.

Proč otcové své děti snáz opouštějí?

Znám spoustu těch, kteří by to neudělali. Obecně si ale myslím, že svůj podíl má těch devět měsíců, kdy matka dítě nosí a pak i samotný porod. Chlap vnímá vztah k dítěti víc přes partnerku. Tak to bylo i u nás. Když jsou spolu v pohodě, pak mívá výborný i vztah k dítěti. V momentě, kdy se s partnerkou rozhádá, a tak to bylo i u nás, snáz opustí i dítě. A ještě mu to společnost toleruje víc než matce, kterou by za totéž odsoudila. Muži se bez dítěte realizují v zaměstnání, koníčcích, jsou hravější. Matka mateřství víc prožívá.

Jak vzala vaše dcera, že její matka bude muž?

První moment byl strašný. To byl okamžik, kdy jsem jednou jedinkrát na chvíli zalitoval, že jsem do toho šel. Snažil jsem se jí vysvětlit, že jsem pořád ta máma, středobod její galaxie, ale jen se cítím být mužem. Obrovskej pláč, zhroutila se, brala to jako zradu všeho, co jsme spolu za těch osmnáct let prožili, jako by se nic z toho nestalo.

Čas to spravil?

Nejtěžší byl první rok. Zaujala strategii: o čem se nemluví, to není. Dodnes nechce o mé proměně nic slyšet, na nic se neptá, od té doby se mě ani jednou nedotkla, i když já bych o to stál. Přitom jsme byli osmnáct let předtím pořád jen spolu, byli si blízcí, hodně jsme se mazlili, povídali si. Trpím tím, ale nechci tlačit na pilu. Jsem rád, že se situace zlepšila, že pochopila, že pro mě jiné cesty nebylo.

Četla vaši knihu?

Zná ji, půjčuje ji svým přátelům a představuje jim mě, účastní se mých akcí... Jsem moc rád, že se mnou zůstala bydlet. Taky mohla odejít a zatratit mě. Ale je fakt, že po vztahu mámy s dcerou se mi hodně stýská. Ovšem kdo ví, zda by vydržel, kdyby dospěla a já zůstal ženou.

Jak vás oslovuje?

Nijak. Neoslovuje mě. Dokonce jako jediná ze všech na mě mluví v ženském rodě, vznikají pak komické situace. Ptá se třeba: Viděla jsi to? A já odpovídám: Jo, viděl. Mluvíme jak v Kocourkově. Není mi to milé, ale nechávám jí to privilegium. Kdyby mi chtěla do konce života říkat v ženském rodě, tak ať. Jsem dál její máma. Jak bych mohl být táta, když jsem ji porodil a tátu má? I v rodném listě jí zůstalo moje původní jméno.

Co kdybyste si domů přivedl partnerku?

To si neumím představit a ani se o to nepokouším.

Byl jste žena, teď jste muž, kdo to má v naší společnosti těžší?

Mohl bych dělat prezidenta feministkám! Strašně mi vadí, když se oslavně píše o otcích na mateřské, kteří se tři měsíce dokáží postarat o potomka. Ale že to dělají dnes a denně desetitisíce žen řadu let, to se nikde nepíše, protože se to od nich očekává. Matka se bude starat, chlap může odejít. Těžce to nesu, protože vím, jak je náročné starat se o to mrňavý dítě. Když jsem byl ženská, nikoho nenapadlo plácat mě po ramenou a říkat: Jak jsi všechno sama s dítětem a bez práce dokázala? Teď jako za chlapem za mnou chodí a obdivně vykřikují: Jak jsi zvládl naučit se vařit, přebalovat, žehlit?

Pořád je to tu tak zakořeněné, že...

...se matka stará o potomstvo, a to i když je úspěšná v práci. Letí z parlamentu nebo z redakce, aby uvařila, uklidila. Ženský to mají v Česku pořád ještě těžší, včetně platových podmínek či možností uplatnění.

Přehodnotil jste teď nějaký předchozí názor na muže?

V těle ženy jsem se díval na všechny chlapy jako na macha. Štvalo mě, že o nás mluví jako o slepicích. Co si to dovolujou? říkal jsem si a zuřil dvojnásob, protože jsem přece mezi ženy ani nepatřil. Teď nejen že občas mluvím stejně, ale já jsem ty chlapy v lecčems začal chápat. I já dneska zrovna nemusím to věčné plané štěbetání, šminky a nákupy. Přitom jsem v tom dřív jel taky. Ale mám tu výhodu, že já vím, že to děláte proto, že je to vaše přirozenost. Stejná, jako když my po vás čumíme na ulici, za což jsem dřív chlapům spílal do prasáků a odsuzoval je.

Teď se ohlédnete?

Otočím se a ke všemu si to vůbec neuvědomuji. Až když mám pomalu vyhozenou krční páteř mi to dojde a říkám si v duchu: Ty vole, vždyť ty se teď chováš úplně stejně.

Myslíte, že s muži "cvičí" pudy, že za své chování nemůžou?

Až na výjimky, opravdu ne. Testosteron je něco jako generál velící jejich chování. Dneska vím, že jde o nepodmíněný reflex, podívají-li se na nohy, do výstřihů nebo na hezkou tvář, a to i když jdou třeba s partnerkou. Samozřejmě že jako bytosti myslící by měli být ohleduplní, hlídat se a nečumět. Mám díky zkušenosti z obou břehů nadhled a tvrdím, že vzájemná komunikace je o obrovské toleranci. Jedna i druhá strana si musí říct, že ona či on za to nemůže. Jedině tak se spolu domluví. Ruku v ruce s tolerancí jde pak vůle dělat kompromisy.

Jak si máme to čumění na ulici vykládat. Balíte nás?

Nějakou erotickou představu si dost možná vybavíme, ale to neznamená, že bychom se na vás chtěli hned vrhnout. Krásná žena je hlavně esteticko-erotický zážitek.

Testosteron změní i povahu člověka?

Zásadně ne. Lháře na svatouška nepromění. Dodává hlavně spoustu energie, adrenalin a s nimi spojenou akčnost, ctižádost a ruku v ruce i agresi v tom dobrém slova smyslu. A taky mi není tolik zima, ačkoliv jako žena jsem byl velká "zmrzlinka". Psychicky mi samozřejmě pomohla s testosteronem spojená proměna těla. A taky je možné, že teď nezdary ve vztazích beru líp než dřív, už se tolik nehroutím.

Jste psychicky odolnější?

Jak vůči čemu. Když se mi teď nahromadí tři čtyři problémy, tak už mám pocit, že to neunesu, ale když jsem byl ženská, zvládal jsem všechno.

Změnilo se jistě i rozložení svalů a tuku.

Jako ženská jsem bojoval s velkým zadkem a trpěl, že mám malá prsa. Když už musím být žena a mám se líbit, tak jsem je chtěl větší. Teď vážím na kila stejně, ale z boků a stehen se mi tuk přesunul do břicha. Nelíbilo se mi to, tak jsem si posilováním trochu pomohl k ramenům a svalům, ale Rambo nikdy nebudu.

Kdybyste byl mladý a měl dnešní zkušenosti, udělal byste něco jinak?

Možná bych šel do proměny dřív, ale zase bych neměl dceru, tak asi ne. Hlavně bych na sebe nebyl tak strašně přísnej. Já jsem si zakázal chtít být muž a svázal jsem se až brutální disciplínou. Tím jsem si strašně uškodil, ale zase jsem třeba neublížil tolik jiným.