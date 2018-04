Už strava v těhotenství rozhodne o chování i zdraví dítěte

FAKTA Mohou děti z obezity vyrůst? "Z toho vyroste," říkají mnozí rodiče s oblibou. Některé děti to štěstí mají, jiným tuk zůstane po celý život. Tělesný tuk dítěte se vytváří maximálně do šesti měsíců života a dále se v batolecím a předškolním věku jeho množství snižuje. Přibývá svalstvo a kosterní systém. Znovu se tukové rezervy objevují u školáků. "Je-li vzestup tukové tkáně v dřívějším věku, tak je to již problém," uvádí předseda Společnosti pro výživu Petr Tláskal. Nejvíce se však do dospělosti protáhne obezita dospívajících. Ukazuje se, že více než 50 procent lidí, kteří mají nadváhu v dospívání, se jí v dospělosti již nezbaví. Obliba fast foodů klesá Všeobecná zdravotní pojišťovna v rámci svého preventivního programu Žij zdravě provedla průzkum mezi téměř dvěma tisícovkami dětí. Z něho vyplývá, že mezi nejoblíbenější jídla patří česká a italská kuchyně. Zájem o fast foody klesl oproti minulému roku o 15 %. Většina dětí nejí svačiny a k jídlu usedne jen třikrát denně. Zhruba 10 % dětí také uvedlo, že jí jen jednou denně. Oproti roku 2008 klesl podíl dětí, které si ráno před odchodem z domova nedají nic k jídlu - z 24 % na 7 %. Podle výzkumů je třeba zlepšit pitný režim, více než 35 % dětí totiž uvedlo, že pijí vodu se sirupem, slazený čaj nebo ochucené limonády. Pozitivní jsou také výsledky týkající se doby strávené u počítače. V roce 2008 u něj více než 2 hodiny denně sedělo 64 % dětí, dnes je to 25 %.