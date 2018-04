Už při dietě si udělejte jasno, jak si váhu udržíte

"To, že se pustíte do diety a úspěšně zhubnete, rozhodně neznamená, že musíte mít do konce života stejný jídelníček. Každá rozumná dieta někdy končí, pak by se v jídelníčku mělo upravit zastoupení živin a měl by být navýšen příjem energie na hodnotu racionálního stravování, při které ani nepřibíráte, ani dále nehubnete," vysvětluje Gabriela Knosová z brněnského Institutu kompliment, kde hubnou i naše tři čtenářky.

Co dál po skončení hubnutí?

Markétu, Helenu i Petru ještě čekají dva týdny hubnutí pod dohledem odbornic, ale už si s terapeutkami ujasňují strategii udržování váhy.

"V průběhu programu, obyčejně od druhé poloviny, redukční jídelníček postupně přechází do racionálního stravování. Cílem je vytvořit nové návyky, a proto již poslední dva až tři týdny jsou klienti plně připraveni na racionální stravování," říká Gabriela Knosová.

"Probíráme jídelníček, jak by mohl v následujícím období vypadat. Jedná se hlavně o přílohy, luštěniny, jejich četnost a množství," říká Helena.

Jaké jídlo už nebude zakázané

Některé potraviny dámy při dietě nemohly, ale po skončení hubnutí si na nich pochutnat mohou, samozřejmě s mírou.

Zatímco při hubnutí ženy přijímají asi 5000 - 6000 kJ, při udržovacím režimu by měly sníst 8000 - 9000 kJ.

Racionální strava oproti redukční umožňuje navýšit množství přijaté energie ze sacharidů ve formě ovoce, chleba, pečiva a příloh nebo mléčných výrobků.

Ideální denní příjem energie pro udržení váhy Vzorec na výpočet potřebného denního příjmu energie v kJ podle aktuální hmotnosti: Energie na den = hmotnost x 105 x 1,5 Příjem energie na den (kJ) = aktuální tělesná hmotnost (kg) x 105 (energie na bazální metabolizmus v kJ) x 1,5 ( index pro výpočet energie na běžnou fyzickou aktivitu v kJ) Příklad výpočtu denního příjmu energie:

Žena: 60 kg x 105 x 1,5 = 9 450 kJ

Muž: 75 kg x 105 x 1,5 = 11 812 kJ Poznámka:

Pokud vykonáváte těžkou práci nebo pravidelně sportujete, při výpočtu denního energetického příjmu používejte index 1,6 – 1,7. Pokud máte více než 50 let, při výpočtu použijte index 1,3 – 1,4.



Na rozdíl od redukce váhy je možné si bez výčitek čas od času dopřát i zákusek, sladkosti nebo smažený řízek.

"I po skončení hubnutí zůstávají základem jídelníčku potraviny s nízkou energetickou denzitou, nízkým a středním glykemickým indexem, obsahem kvalitních tuků a bílkovin, dostatkem vlákniny. Tyto potraviny by měly zabrat větší část talíře, člověk by se z nich měl v podstatě najíst. Příjem potravin s vyšším obsahem cukru, tuků a nezdravých potravin bychom měli mít vždy pod kontrolou," říká Gabriela Knosová z Institutu kompliment.

Zachovejte pravidelnost stravování

I po ukončení redukce hmotnosti se stravujte pravidelně a dopřejte si tři větší jídla plus dvě menší svačiny denně.

Helena, Petra a Markéta však plánují ještě nějaké to kilo zhubnout i po skončení našeho projektu, takže sice už ví, jak dosaženou váhu udržet, ale ještě si počkají na postavu svých snů.

Například Petra chce shodit ještě asi deset kilo. "Budu pokračovat ve cvičení v Institutu kompliment a ještě nějakou dobu si od terapeutek ráda nechám poradit ve stravě. Do léta si troufám dostat se asi na šedesát kilogramů a tuto váhu si pak udržet."

Hubnout ještě chtějí i Helena a Markéta, hodit se jim budou zkušenosti a vědomosti získané v předchozích třech měsících.