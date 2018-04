Už po dvou deci říkáme věci, které bychom jinak nevyslovily

Alkohol nám chutná

Podle statistik spotřeba alkoholu roste. Velký podíl na tom máme právě my ženy. Ale když jde o to přiznat, že si každý den dáme dvě deci vína, dvakrát do týdne po cvičení zajdeme ještě na pivo a jednou do měsíce k tomu přidáme pořádný tah se sedmičkou vína, to už se zdráháme.

"I když se postoj společnosti hodně změnil, pořád platí, že alkohol se toleruje mužům, ale ženám ne," vysvětluje psychiatr Luboš Janů.

Ženám pití více škodí

Ženské tělo alkohol zvládá trochu jinak než to mužské.

Rychleji než muži cítíme jeho účinky. Už po sklence máme lepší náladu, cítíme se uvolněně, po dvou dokážeme říkat věci, na které sice myslíme, ale střízlivé bychom je nevyslovily.

Ostatně, alkohol v malém množství – dvě deci vína nebo jedno pivo denně – je u zdravých lidí považován za bezpečnou dávku, která má příznivý vliv na naše srdce a cévy, zvyšuje imunitu a snižuje cholesterol. Kalifornští odborníci přišli s výsledky studie, která říká, že alkohol dokonce prospívá našim játrům. Ale jen když vypijeme maximálně sklenku vína denně. U pijáků tvrdého alkoholu to už neplatí.

Když ženy pijí moc, tak... ...jsou opilé rychleji a déle než muži

Ze stejného množství alkoholu mají horší kocovinu. ...rychleji jim odumírají mozkové buňky ...hrozí jim rakovina prsu

Už více než tři deci vína denně zvyšují její riziko až trojnásobně. ...se stávají rychleji závislé

K závislosti jim stačí kratší doba pití a menší dávky. ... bezpečné je pro ně menší množství

Bezpečná dávka je podle expertů Světové zdravotnické organizace 16 g 100% lihu denně pro ženu, pro muže pak 24 g.

Nejdůležitější je, za jakých okolností a proč pijeme. Jestli si denně otevíráme krabicové víno, abychom zapily žal z toho, že nás opustil manžel, že jsme bez práce nebo nás v ní šéf deptá, je to nejlepší cesta do léčebny a později k celoživotní abstinenci.

Za pití se stydíme

Najít pro tento článek ženy, které si budou týden zapisovat spotřebu alkoholu, nebylo jednoduché. Některé téměř nepijí, nebo si dají jen příležitostně dvojku vína. Pro náš záměr se nehodily. Ne že bychom je chtěli zatajit. Víme, že jsou a je jich dost. Nechtěli jsme číst ani zápisky žen, které vědí, že s alkoholem mají problém, jen ještě nenašly odvahu jít se léčit.

Šlo nám o to, zjistit, kolik toho vypijí ženy, které přiznávají, že si alkohol dávají několikrát do týdne. A chtěli jsme získat údaje o ženách různého věku.

"Samotnou mě to zajímá. Jdu do toho," zněla odpověď většiny. Nadšení však netrvalo dlouho. To když jsme řekli druhou část záměru – chceme zveřejnit jméno a fotografii. "Tak to v žádném případě!" reagovaly. "Co by tomu řekli šéf, klienti, děti," vyjmenovávaly důvody, proč odmítly. Nakonec se přeci jen nějaké odvážné našly. Týdenní zápisky žen jsou čtením, ve kterém se mnohá z nás pozná.

Magdalena Kopečná

Vypila za týden 1. den nic 2. den 1 malé pivo 10° 3. den 1,5 litru bílého vína 4. den 2 dl bílého vína, 1 malé pivo 10° 5. den nic 6. den nic 7. den 1 malé pivo 10° Celkem 0,9 litru 10° piva a 1,7 litru vína (5012 kJ)

Magdaleně Kopečné bude v srpnu devatenáct. "Někdy několik dnů vůbec nic nepiju. Pak ale dostanu chuť a klidně si otevřu lahev vína a dám si každý večer deci nebo dvě," říká. "Občas do toho přijde nějaká oslava, a to pak piju víc," přemýšlí.

Jako třeba nedávno, když slavila narozeniny kamaráda, na kterých vypila 1,5 litru vína. Na oslavě byla od sedmi do tří hodin v noci. "Pila jsem víno. Cítila jsem se výborně, smála se a pak jsem chvíli viděla trochu rozmazaně, ale celkově jsem byla v pohodě a vše si pamatovala," vzpomíná. "Celý večer jsem pila hodně vody. Díky tomu mi druhý den ráno nebylo vůbec nic. Cítila jsem se dobře," vzpomíná. Den po oslavě si dokonce dala k obědu dvojku bílého a později ještě malé pivo. "Nedělalo mi to žádné problémy. Na víno a později i na pivo jsem měla chuť," přiznává Magdalena Kopečná.

CO NA TO ODBORNÍK?

Pavel Trunečka, přednosta Transplantcentra pražského IKEM

Na první pohled se zdá, že u Magdaleny se jedná o střídmé pití. V průběhu týdne vypila 1,7 litru vína, 0,9 litru piva. Jeden den byla ale konzumace zřetelně vysoká. Pila osm hodin, a tak možná ani ke zřetelné opilosti nedošlo. Tři dny v týdnu zcela abstinovala. Při užití obvyklých přepočtů se její průměrná denní konzumace dostala k přísné hranici bezpečné denní dávky alkoholu pro zdravou ženu. Příště by stačilo, kdyby Magdalena na večírku vypila jen jednu sedmičku vína.

Luboš Janů, psychiatr z Fakultní nemocnice v Plzni Pokud by Magdalena třetí den vypila uvedené množství naráz, měla by přes čtyři promile v krvi. Je důležité, že pila vodu. Alkohol dehydratuje. Je důležité, jestli si umí představit oslavu bez pití nebo se v pravidelných intervalech potřebuje napít. Riziko závislosti bych posuzoval také se znalostí historie. Měl v rodině někdo problémy s alkoholem? Je bez něj nespokojená? Zná i jinou možnost, jak se odměnit? Určitě si dokáže odpovědět a může si to i vyzkoušet.

Petra Pikkelová

Vypila za týden 1. den 2x2 dl červeného vína, 2 malá piva 12° 2. den 2 dl bílého vína, 2 malá piva 12° 3. den 2x2 dl červeného vína, 4 malá piva 12° 4. den 3x2 dl červeného vína, 3 malá piva 12° 5. den 2x2 dl červeného vína, 3 malá piva 12° 6. den 2 dl červeného, 2 dl bílého, 2 malá piva 12° 7. den 1 malé pivo 12° Celkem 5,1 litru 12° piva, 4 litry vína (13 595 kJ)

Petra Pikkelová pro náš magazín fotila ženy s alkoholem. Téma ji zaujalo a kývla na nabídku jít do projektu. Tři roky žila ve Francii a tam se naučila pít kvalitní víno. Denně. Zvyk jí vydržel i po návratu.

"Jako si někdo zapálí cigaretu, já piju víno. Mám na něj chuť, je to pro mě součást pohody," vysvětluje. "Rozhodně jím nezapíjím nějaké problémy. Je to právě naopak. Když je mi dobře, dám si víno," říká. Od jara do podzimu pije také pivo. Za den si jich dá i několik. "Přes zimu ho piju méně, hlavně k jídlu. Když je hezky, chodíme si sednout na terasu a tam si objednávám právě pivo," přiznává. Týden, ve kterém sledovala, co všechno vypije, se od jiných neliší. "Snad možná jeden den, kdy jsem si dala třikrát dvě deci vína, byl výjimečný v tom, že jsme byli u známých. Kdybych byla doma, asi bych ho tolik nevypila," přemýšlí Petra Pikkelová.

CO NA TO ODBORNÍK?

Pavel Trunečka, přednosta Transplantcentra

Petra v tomto týdnu vypila více než dva litry vína a celkem přes pět litrů piva. To je již opravdu mnoho a konzumace v tomto rozsahu vede po letech u významné části žen k těžké jaterní poruše. Petra zmiňuje, že se ve Francii naučila pít kvalitní víno. Je samozřejmě pravda, že podle některých studií je pití vína méně rizikové než pití ostatních alkoholických nápojů, a to zejména pití vína k jídlu. Nicméně alkohol se tak jako tak metabolizuje především v játrech a je zcela lhostejno, byl-li vstřebán po požití piva, vína, destilátu nebo lihu.

Rozhodně bych neradil spoléhat na kvalitu alkoholického nápoje. Pití takového množství alkoholu během týdne už se dá rozhodně označit za vysoce zdravotně rizikové.

Luboš Janů, psychiatr FN Plzeň

Zdá se, že alkohol patří k Petřinu životnímu stylu. Ale ani ve Francii nepijí víno zdaleka všichni, je to asi jako u nás s pivem. Pokud alkohol život zpříjemňuje, je vše v pořádku. Pokud to však bez něj nejde, je třeba se zamyslet. Petra by třeba čtvrtý den vzhledem ke své hmotnosti dosáhla hodně přes dvě promile v krvi. Úplně bez zbytkového alkoholu by nebyla ani po dvanácti hodinách. Nicméně ani ostatní dny na tom není o moc lépe.

Takovéto množství pití může mít zdravotní následky, hrozí jí steatóza a cirhóza jater, postižení mozku – zmenšení objemu a zhoršení výkonu, postižení nervů dolních končetin. Ale ohrožena může být i sociálně – třeba ztrátou vztahů, zaměstnání nebo zálib.

Řešení je v léčbě závislosti. Prostý zákaz alkoholu nic neřeší a většinou není účinný. Léčba směřuje k tomu, aby byl člověk spokojený a alkohol nepotřeboval, tedy si ho ani nemusel zakazovat a myslet na něj. Zajímavé je, že prakticky není den, kdy by Petra nepila alkohol. Pokud jej nepotřebuje, není na něm závislá, je možný jednoduchý test. Jaké by to bylo měsíc bez alkoholu? Mohu na něj nemyslet? V čem mi schází?

Diana Kobzanová

Vypila za týden 1. den 2 dl červeného vína 2. den nic 3. den 2x0,5 l piva 12° 4. den 2 sklenky šampaňského, 1 vodka s džusem 5. den nic 6. den 3x2 dl červeného vína 7. den nic Celkem 1 litr 12° piva, 0,8 l vína, 0,2 l sektu, 0,05 l destilátu (4 730 kJ)

Časy, kdy známá modelka a moderátorka rádia dokázala oslavovat dvě noci za sebou, vypít přitom spoustu alkoholu a v práci pak normálně fungovat, jsou dávno pryč. Šestadvacetiletá Diana Kobzanová dnes přiznává, že když to večer s pitím přežene, vzpamatovává se dva dny. I proto alkoholové večírky omezila. Pije většinou ve společnosti. Přes léto více než v zimě.

"Když se udělá hezky a dá se sedět venku, mám na alkohol větší chuť," říká. Klidně se napije i sama doma. Tam si obvykle koupí pivo. Diana Kobzanová trpí silnými migrénami. "Vím, že alkohol je spouštěč migrén, i proto to s ním nepřeháním," říká.

CO NA TO ODBORNÍK?

Luboš Janů, psychiatr FN Plzeň

Spotřeba alkoholu v tomto případě není problém. Zajímavé je, že Diana pije alkohol, přestože jí vyvolává bolesti hlavy. Ale situaci neznám podrobně. Pokud je toto množství ještě "bez následků", je vše v pořádku. Ale kdyby po něm trpěla, bylo by to pití za vysokou cenu. Jestliže však Diana nemá potíže a pije méně než dříve, aniž by se musela nějak zvlášť kontrolovat, nejsou rizika závislosti velká.

Pavel Trunečka, přednosta Transplantcentra

Ačkoliv Diana pila celkem střídmě, přesto se pohybovala těsně pod hranicí konzumace rizikové – běžný přepočet ukazuje 19,95 g/den. Nu což, Diana Kobzanová je dlouhá a štíhlá (příliš tuku v těle může přispívat k rozvoji jaterní poruchy), a tak je na ni norma možná zbytečně přísná. Pro příště: vodku bych si raději odpustil, jako každý destilát je určena především k opíjení. Celkově ale není moc co vytknout.