Už nikdy nepřiberu a celulitida zmizí. Největší mýty o liposukci

1. V místech po liposukci už nikdy nepřiberu

Není to až tak pravda. Samozřejmě že počet tukových buněk po liposukci je v dané oblasti menší než předtím.Ty zbylé tukové buňky ale maji možnost stále růst a zvětšovat se. Z tohoto plyne, že když zvýšíte příjem potravy a nezvýšíte výdej, je obecně dáno, že začnete přibírat na objemu, ale v místě liposukce ne tolik. Přiberete pouze tolik, kolik jsou schopné "přibrat" ty zbylé tukové buňky.

2. Přiberu nutně v jiných partiích těla

I zde platí příjem a výdej potravy, proto tedy když zvýšíte příjem potravy a nezvýšíte výdej, začnete na objemu přibírat. "Doporučuji si po operaci držet stálou váhu, protože jen ta zaručí stálý výsledek jakékoli plastické operace," říká MUDr. Patrik Paulis, plastický chirurg a vedoucí lékař Centra plastické a estetické chirurgie kliniky Esthesia.

3. Po liposukci mi zmizí celulitida, nebo se mi naopak výrazně zhorší

Po zákroku, jakým je liposukce, rozhodně sama o sobě celulitida nezmizí, naopak se může spíše zhoršit. "Já sám u všech svých klientek a klientů, obzvlášť s celulitidou, doporučuji nejprve připravit kůži na uvedený výkon pomocí LPG přístroje. Stejně tak i po operaci doporučuji tuto metodu, mám s ní opravdu velice dobré zkušenosti," radí MUDr. Paulis.

4. V místě liposukce mi zůstane vytahaná kůže

V případě, že tato situace nastala, nebyla liposukce zvolena správně. Pokud by se jednalo o bříško, byla by spíš než liposukce vhodná operace, konkrétně abdominoplastika kombinovaná s liposukcí. Pokud jde o stehna, pravděpodobně by byl mnohem vhodnějším zákrokem lift stehen. Výsledkem nemá být vytahaná kůže, proto je potřeba, aby plastický chirurg velmi dobře zvážil, jaký výkon skutečně potřebujete. Rozhodující je věk i typ kůže.

5. Lipolýza není liposukce

Liposukce je operační postup, při kterém se odsává tuk. Při lipolýze se pouze bourají vazby mezi tukovými buňkami a jejím cílem je rozpuštěné tukové buňky nechat z těla odejít vlastním lymfatickým systémem, nikoli je tedy odsát. Která z metod je pro vás vhodná, o tom musí rozhodnout plastický chirurg.