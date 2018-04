Už máte plavky vcelku? Pořiďte si také nové bikiny

Ani letošní léto nebude bez bikin. Ačkoliv jejich diktát už není výlučný.



Svoboda dává na výběr mezi klasickými plavkami vcelku a bikinami. Jednou módní vlna vynese nahoru odvážnější bikiny, podruhé zase konzervativnější plavky vcelku. Ve skutečnosti ale příliš nezáleží na tom, co právě hlásí módní trendy. Mnoho žen totiž vlastní oba modely.

Přišly s Bondem

Světoznámou se stala Švýcarka Ursula Andressová, když v roce 1962 v bondovce Doktor No vystoupila orosená kapkami z mořských vln krásná jako bohyně. Spodní díl jejích bikin tehdy zdobil vojenský pásek se zlatou přezkou, za nímž měla zastrčený široký nůž.



Herečka působila tak svůdně a sebevědomě, že publikum doslova strhla. Dodnes platí Andressová jako legendární grácie v bikinách. Její plavecký úbor, který vstoupil do dějin, byl před pěti lety vydražen za více než 40.000 liber (téměř 1,7 milionu korun). Kupec měl opravdu štěstí, Andressová totiž chtěla dvojdílné plavky hned po natáčení vyhodit. Kostymérka, která je onehdy během noční směny šila, jistě ani netušila, že její výtvor bude mít jednou takovou hodnotu.



Patří k orosené kráse

Z mýtu Andressové profitovala před čtyřmi lety i snědá americká kráska Halle Berryová. V dalším pokračování filmu o slavném agentovi Dnes neumírej rovněž vystoupila z vody.



Tentokrát v oranžových bikinách s trojúhelníkovým vrškem. Nůž zastrčený za široký bílý pásek jednoznačně poukazuje na inspiraci její švýcarskou předchůdkyní. Je jasné, že Berryová se tímto výstupem měla stát součástí kolektivního povědomí o nádherných ženách v

bikinách.



Podobně význačné byly snímky Brigitte Bardotové, Raquel Welchové, Claudie Schifferové nebo Heidi Klumové.



Křehká hranice mezi zahaleností a nahotou, to je pravděpodobně to, co je na bikinách tak vzrušující.



Plavky pro striptérku

"Jsou tak malinké, že na svou nositelku prozradí všechno až na dívčí jméno její matky," poznamenal vynálezce bikin Louis Réard. Když tento strojní inženýr 5. července 1946 v luxusních pařížských lázních Molitor světu ukázal tento odvážný model plavek, najal pro tuto příležitost striptérku. Žádná z manekýnek se tehdy neodvážila bikiny obléci.



"Najednou se objevila Micheline Bernardiniová v bikinách a všichni zadrželi dech. Bylo to tak nečekané. Jako bychom se ocitli na nějaké jiné planetě," informoval tehdy jistý novinář.



Réard odpálil mediální bombu. Ne nadarmo nazval svůj vynález po maličkém atolu v Tichém oceánu, na kterém o pár dní dříve Spojené státy provedly jaderný test, a postaraly se tak o rozruch ve sdělovacích prostředcích.



Nahoře bez tolik nebaví

Zpočátku bylo na mnoha místech z mravnostních důvodů zakázáno se v novém typu plavek koupat. A to i přesto, že dvoudílné plavky se používaly už v antice. Ale Léardovy bikiny byly prvními plavkami, které se na bocích zavazují na šňůrky a které zakrývají ňadra jen dvěma látkovými trojúhelníčky. Bikiny své místo na plážích našly až v uvolněných 60.letech.



Oproti tomu monokiny, plavky bez vrchního dílu, které módní návrhář Rudi Gernreich představil v roce 1964, se nikdy takové oblíbenosti jako bikiny nedočkaly.

