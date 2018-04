Uvařte si podle manžela Evy Pilarové

15:06 , aktualizováno 15:06

Co zase uvařit dobrého k obědu? Tuto otázku si klade většina žen den co den. Snad každý si rád nechá poradit nebo dát alespoň tip na nějakou tu vyzkoušenou specialitu. Připravili jsme pro vás menu na víkend, které je vybrané z receptů Jana Kolomazníka, manžela Evy Pilarové. Ten nedávno křtil svou novou kuchařku Láska prochází žaludkem aneb co chutná Evě Pilarové, kde prozradil oblíbené recepty, podle nichž připravuje jídlo pro svoji ženu. My vám z ní poskytneme každý pátek vybrané recepty, které se pro vás mohou stát dobrou inspirací.