Uvařte mleté maso netradičně

Sekaná pečeně s kapary, okurkami a smetanovou omáčkou

PRO 4 OSOBY

Příprava: 20 min. + 35 min. pečení a 15 min. příprava omáčky

* 600 g mletého masa

* 2 lžičky koření Divočina

* 1 menší cibule, nakrájená

* 2 kyselé okurky, nasekané

* 2 lžíce kaparů, usekaných

* 1 lžíce červeného vína

* 2 lžičky worcestrové omáčky

* 1 vejce

* sůl a mletý pepř na dochucení

* 2 lžíce hladké mouky

* 2 lžíce strouhanky

* hrst usekané petrželové natě nebo koriandru

* 1 lžíce slunečnicového oleje

* 200 ml smetany 33%

* 1 lžíce francouzské hořčice

* citronová šťáva na dochucení

1. V míse smícháme maso, koření, cibuli, okurky, kapary, víno, worcestrovou omáčku, vejce, sůl, pepř, přimícháme mouku, strouhanku a nať a zpracujeme. Přikryjeme a necháme v chladu chvíli odpočinout.

2. Předehřejeme troubu na 200 stupňů. Do pekáčku nalijeme lžíci oleje a masovou hmotu rozdělíme na čtyři části. Vytvarujeme čtyři stejné malé sekané, vložíme do pekáče, potřeme olejem z pekáčku a vložíme do předehřáté trouby.

3. Asi po 5-10 minutách, když se maso zatáhne, podlijeme trochou vody a pečeme do zlatova. Podle potřeby přeléváme výpekem a podléváme vodou. Upečené sekané přendáme na talíř a překryjeme alobalem. Pekáček s výpekem postavíme na střední plamen, zalijeme smetanou a odmícháme a odvaříme všechny přípečky. Vmícháme hořčici, promícháme, necháme přejít varem a přecedíme do menšího kastrůlku.

4. Na mírném plameni za občasného míchání necháme omáčku zhoustnout a dochutíme citronovou šťávou, případně dosolíme. Sekanou nakrájíme na plátky a podáváme s vařeným bramborem, přelité smetanovou omáčkou.



Lasagne s mletým drůbežím masem

PRO 4 OSOBY

Příprava: 60 min. + 45 min. zapékání

* 250 g lasagní (12 plátků)

* 2 lžíce oleje + na vymazání

* 1 větší cibule, nakrájená

* 3-4 stroužky česneku

* 1 menší nastrouhaná mrkev

* 400 g mletého drůbežího masa

* 1 lžíce másla

* 150 ml bílého vína

* 400 g konzervovaných rajčat

* sůl

* 1-2 lžíce provensálského koření

* mletý bílý pepř

* špetka strouhaného muškátového oříšku

* 200-250 ml smetany na šlehání

* 1 kelímek bílého jogurtu

* 250 g tvrdého strouhaného sýra, např. gouda

* 200 g mozzarely

1. Lasagne připravíme podle návodu na obalu. V kastrolu osmažíme na olivovém oleji pokrájenou cibuli, prolisovaný česnek a nastrouhanou mrkev. Přidáme mleté maso, lžíci másla a necháme za stálého míchání propojit a zalijeme sklenkou vína.

2. Když je maso orestované a víno odpařené, přidáme rajčata, osolíme a ochutíme provensálským kořením, pepřem a muškátovým oříškem. Za občasného míchání dusíme asi 40 minut. Když je ragú téměř hotové, přimícháme do něj smetanu a jogurt a ještě pár minut povaříme.

3. Pekáček vymažeme, na dno dáme několik lžic ragú, pak vrstvu lasagní, na lasagne opět ragú, které posypeme částí strouhaného sýra, a pokračujeme. Končíme lasagněmi, poklademe mozzarelou a sypeme strouhaným sýrem.

4. Zapékáme v předehřáté troubě při 180 stupních asi 4045 minut, až povrch zezlátne.

TIP

Při nákupu lasagní sledujte návod na obalu, některé jsou již předvařené a nevaří se, jiné se několik minut předvářejí. Jsou k dostání i dražší lasagne - čerstvé, vakuově balené.



Bramborový závin s vinnou klobásou

PRO 4 OSOBY

Příprava: 40 min. + 35 min. pečení

* 20 g droždí

* 1 lžička cukru

* 2 lžíce mléka

* 250 g vařených brambor

* 150 g polohrubé mouky

* 1 vejce

* 3-4 lžíce strouhanky

* 40 g rozpuštěného másla

* sůl

* 400 g bílé vinné klobásy

* 16 oliv plněných papričkou

* 1 rajče, nakrájené na kousky

1. Droždí rozetřeme v misce s cukrem a vlahým mlékem a lžící mouky. Přikryjeme a necháme v teple vzejít kvásek.

2. Do mísy prolisujeme uvařené vychladlé brambory, přidáme mouku, vejce, rozpuštěné máslo, sůl a kvásek. Zaděláme a necháme 20 min. v teple kynout. Předehřejeme troubu a plech vyložíme alobalem.

3. Těsto rozdělíme na 2 stejné části a vyválíme postupně dva obdélníkové pláty o délce plechu a široké asi 15 -20 cm. Střed těsta posypeme strouhankou a vymáčkneme vinnou klobásu ze střívka tak, aby pruh hmoty byl uprostřed těsta, a posypeme zbylou strouhankou. Okraje přehneme přes sebe a konce spojíme a zahneme dolů. Stejně připravíme i druhý závin.

4. Oba přesuneme na pomaštěný alobal a povrch potřeme zbylým máslem. Těsto propícháme, aby mohla unikat pára. Pečeme při 200 stupních asi pět minut, potom zmírníme teplotu na 170-180 stupňů a pečeme dalších 25-30 minut. Upečené záviny krájíme na řezy a zdobíme olivou nebo kouskem rajčete.

TIP

Masový závin můžete připravit i z hotového listového těsta nebo klobáskovou směsí naplnit bagetku, kterou zabalíte do alobalu potřeného máslem a pečete asi 35-40 minut.



Cheeseburger se zeleninou

PRO 4 OSOBY

Příprava: 10 min. + 8 min. grilování a 5 minut dokončení

* 600 g mletého zadního hovězího masa

* 1 lžíce worcestrové omáčky

* olej na potření mřížky

* 1 barbeque omáčka

* 4 plátky sýra, nejlépe čedaru

* 1 plísňový sýr camembert nebo hermelín

* 4 hamburgerové žemle

* 5 lžic kečupu (podle chuti)

* 4 lžičky hořčice (podle chuti)

* 1 bílá cibule, nakrájená

* 4 tenké plátky rajčat nebo červené papriky

* 4 listy salátu

* smažené bramborové hranolky, nemusí být

1. Mleté hovězí maso promícháme se lžící kečupu a worcestrovou omáčkou. Ze směsi uděláme 4 stejné koule, ale maso moc nemačkáme, aby zůstalo nadýchané. Vytvoříme vyšší karbanátek, přendáme na tác, přikryjeme alobalem a necháme v chladu ztuhnout.

2. Mezitím si nakrájíme zeleninu a hermelín na 4 stejnoměrná kolečka. Rozpálíme gril nebo grilovací pánev. Předehřátou grilovací mřížku potřeme olejem a připravené hamburgery grilujeme po obou stranách, vždy asi 3 minuty. Během pečení je stále potíráme omáčkou BBQ a často je otáčíme. Ke konci pečení na ně položíme plátek čedaru, rajčete nebo papriky a plátek hermelínu a sýr necháme částečně roztát.

3. Žemle podélně rozkrojíme a necháme chvíli rozpéct. Na každou dáme list salátu, maso se sýrem, kečup, hořčici a kolečka cibule a přiklopíme.

TIP

Hamburgery můžeme připravit stejně dobře z kuřecího nebo krůtího masa, ale z kvalitního libového hovězího jsou nejchutnější. Je-li mleté maso moc suché, přimíchejte do něj trochu červeného vína.



Chilli con carne s limetkou a tortillami

PRO 4 OSOBY

Příprava: 60 min.

* 1 lžíce olivového oleje

* 50 g anglické slaniny

* 1 větší cibule, nakrájená

* 3 stroužky česneku, sekané

* 1-2 lžičky chilli koření

* 1 lžička drceného kmínu

* 1 lžíce mleté sladké papriky

* 400 - 500 g mletého hovězího masa

* 400 g konzervovaných drcených rajčat

* 250-300 ml vody nebo masového vývaru

* 400 g sterilovaných červených fazolí

* kostička hořké čokolády

* 1 lžička tmavého třtinového cukru na dochucení

* sůl a mletý pepř

* pšeničné tortilly a limetka nebo citron k podávání

1. V hlubší pánvi rozpálíme olej a osmahneme na něm kostičky slaniny, trvá to asi 5 minut. Přidáme cibuli a česnek a necháme je zesklovatět. Vmícháme maso, chilli koření a kmín a opékáme ze všech stran.

2. Maso rozmícháme vařečkou tak, aby bylo stejnoměrně dohněda opečené. Posypeme mletou paprikou, promícháme a ihned zalijeme sterilovanými rajčaty a vodou nebo vývarem. Osolíme, opepříme a dusíme pod poklicí asi 20 minut.

3. Nakonec přidáme slité fazole a společně dusíme ještě dalších 10 minut, během dušení dochutíme kouskem hořké čokolády, cukrem a solí. Před podáváním necháme asi 10 minut stát, aby se chutě propojily. Tortilly prohřejeme nasucho na pánvi nebo pod grilem a podáváme s limetkou nebo citronem.