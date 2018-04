Utopenci: česká klasika čtyřikrát jinak

Pomalu by se dalo říci, že co česká rodina, to originální recept na utopence. Základem všech by ale měly být kvalitní špekáčky. Při nákupu buďte obezřetní, abyste právě špekáček nezaměnili s buřty či opékáčky.

V případě špekáčku totiž máte jistotu, že obsahuje minimálně 40 % masa (samozřejmě, že čím víc masa, tím líp) a obsah tuku by v něm neměl být vyšší než 45 %. Oproti tomu u buřtů, vuřtů, uzenek či opékáčků množství masa není regulováno, a tak jsou plné laciných náhražek včetně sójové mouky.

Anniny utopenci

Příprava: 30 minut + odležení 7 dní

Na asi 4l lahev

* 15 špekáčků

* 1/2 sáčku pepře

* 1/2 sáčku pálivé papriky

* 4 cibule

* 20 nakládaných kozích rohů

* 400 ml octa

* 300 ml vody

* sůl

* 5 chilli papriček

1. Ze špekáčků sloupneme střívko a podélně je nařízneme. Papriku smícháme s pepřem a vnitřní naříznutou stranu špekáčků okořeníme a do štěrbiny vložíme několik koleček cibule. Takto nadívané špekáčky vložíme v několika patrech do sklenice, prokládáme cibulí a kozími rohy.

2. V hrnci smícháme ocet s vodou a necháme projít varem. Vzniklý lák dle chuti dosolíme. Vychladlým lákem zalijeme špekáčky ve sklenici tak, aby byla i horní vrstva zcela ponořena. Sklenici uzavřeme a uložíme na chladné a tmavé místo.

3. Milovníci ostřejších utopenců mohou do sklenice přidat nakládané nebo čerstvé chilli papričky.

Utopenci s kysaným zelím

Příprava: 30 minut + uležení 7 dní

Na asi 4l lahev

Nálev

* 350 ml vody

* 200 ml octa

* 100 ml balsamikového octa

* 7 kuliček nového koření

* 10 kuliček černého pepře

* 4 bobkové listy

* 3 lžičky cukru

* 1 lžička soli

Utopenci

* 3 žluté cibule

* 2 červené cibule

* 2 stroužky česneku

* 1 chilli paprika

* 14 špekáčků

* 3 lžičky pálivé papriky

* 500 g kysaného zelí

1. Vodu a oba druhy octů přivedeme k varu, přihodíme koření včetně soli a cukru. Asi pět minut necháme nálev povařit, ochutnáme a podle vlastní chuti dochutíme.

2. Cibuli a česnek nakrájíme na plátky, chilli papriku na tenká kolečka. Špekáčky oloupeme a rozkrojíme asi tak do 2/3, vysypeme mletou paprikou a naplníme několika plátky cibule, česneku a koleček paprik. Zbylou zeleninu promícháme se zelím, část ho dáme na dno sklenice, na něj poklademe několik špekáčků a jednotlivé vrstvy střídáme. Nakonec utopence přelijeme teplým nálevem (jeho množství záleží na velikosti sklenice a jak natěsno jsou v ní Utopenci naskládaní), uzavřeme sklenici a dáme ji na tmavé místo odležet.

NÁŠ TIP Místo papriky potřete špekáčky plnotučnou horčicí.





Zeleninoví utopenci

Příprava: 30 minut + uležení 5-7 dní

Na asi 4l lahev

Nálev

* 400 ml octa

* 400 ml vody

* 3 lžičky cukru

* 1 lžička soli

* 7 kuliček nového koření

* 12 černého pepře

* 4 bobkové listy

Utopenci

* 10 malých růžiček květáku

* 2 červené kapie

* 1 zelená kapie

* 1 paprika

* 3 stonky řapíkatého celeru

* 1 menší křen

* 3 mrkve

* 1/2 hlávkového zelí

* 10 špekáčků

1. Ocet s vodou přivedeme k varu, přidáme koření a necháme několik minut vařit. Podle svého gusta dochutíme.

2. Růžičky květáku uvaříme do poloměkka, necháme okapat. Kapie, papriku nakrájíme na tenké proužky, celer na centimetrové špalíčky, křen na tenká kolečka, mrkev na trochu silnější. Zelí pokrájíme.

3. Špekáčky oloupeme, rozřízneme a vložíme do nich trochu zelí, pár kousků kapie a papriky. Veškerou zeleninu promícháme. Částí směsi poklademe dno, coby další vrstvu dáme několik špekáčků, pak znovu zeleninu, špekáčky... Když je sklenice plná, zalijeme utopence nálevem až po horní vrstvu. Uzavřeme a necháme odpočívat 5–7 dní.

Utopenci na pivu

Příprava: 20 minut + uležení 4-5 dní

Na asi 4l lahev

Nálev

* 500 ml černého piva

* 100 ml vody

* 50 ml octa

* 15 kuliček pepře

* 10 kuliček nového koření

* 7 listů bobkového listu

* 1 lžička chilli

* 1 lžička soli

Utopenci

* 14 špekáčků

* 5 lžic plnotučné hořčice

* 5 cibulí

* 2 papriky

1. Pivo s vodou a octem přivedeme k varu, přidáme koření a necháme okolo pěti minut povařit. Ochutnáme a dochutíme.

2. Špekáčky oloupeme, nařízneme, vymažeme hořčicí, vyklademe několika plátky cibule. Papriku pokrájíme na plátky a spolu s cibulí s ní vyklademe dno, pak přidáme špekáčky a vrstvy střídáme. Nakonec zalijeme teplým nálevem a necháme 4–5 dní uležet.