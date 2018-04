Utajené pravdy Terezy Pergnerové

Tereza mi nikdy neublížila, tvrdí její matka Jana Pergnerová Budete jí znovu teď sledovat ve VyVolených?

Určitě. A bude se dívat i moje devadesátiletá maminka, která navíc hlídá, co měla Tereza na sobě a jak jí slušel účes. Čím Vám kdy Tereza nejvíc ublížila?

Nikdy mi neublížila, ublížila nejvíc přece sama sobě! Mně naopak zachránila v roce 1996 život, když mě v Olomouci pohotově dovezla do nemocnice, kde mi pak operovali výduť tepny. Kdy Vám udělala největší radost?

Samozřejmě bylo nádherné, když se narodil Samuel, ale hlavně jsem šťastná, že je Tereza zpátky, že drogy nakonec zvládla. Vždyť mohla umřít! Říkala jste si někdy, že je dospělá a že je čas přestat jí pomáhat?

Když bylo nejhůř, snad tisíckrát mě napadlo, že je konec a že už ji nechám být, ale vzápětí mi naskočilo: To nemůžeš udělat! Kdy se poprvé postavila na vlastní nohy?

Obrovská změna u ní nastala v době, kdy se scházela s komunitou - lidmi, kteří si sáhli na dno. Jakoby teprve skutečně dospívala. Pomáhá na oplátku teď ona Vám?

Jsme v neustálém kontaktu. Ale já nechci pomáhat, vždyť jsem ještě mladá babička (je jí 64let, pozn. red.). Jsem moc ráda, že jsou rodina, ale chybí mi. Učím se být babičkou v ústraní. Jmenujte Terezinu špatnou a dobrou vlastnost.

Do určitě doby byla nepořádná, ale i v tom se mění k lepšímu. Určitě je poctivá, není prospěchářka, je to holka s otevřenou náručí, která se zajímá o lidi.