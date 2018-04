"Vyšší plat partnerky mužům sakramentsky nedělá dobře. Stydí se za to a obtížně se jim to přiznává," říká fotografka Sára Saudková.

Moudrý muž by podle ní však neměl hodnotit vztah podle výplatní pásky, ale podle toho, jak mu žena voní a jak je jim spolu dobře. "A moudrá žena nikdy nedá najevo, že partner je svým nižším příjmem něco méně," dodává.

Novinář Miloš Čermák zase tvrdí, že vůbec netuší, kolik jeho žena momentálně bere, nicméně vyšší plat kohokoliv z manželů není podle něj problémem partnerským. "Ale spíš se může stát problémem společenským."

"Je to ten zmíněný stereotyp, který vytváří na muže tlak, že by měli vydělávat víc než ženy, podobně jako na ženy po třicítce se zase vytváří tlak, že by měly mít děti. Obojí je stejně nesmyslné a zbavuje často inteligentní a vyrovnané lidi svobody žít život tak, jak by sami chtěli," říká Čermák.

A co si myslíte vy? Ustojí dnešní muži vyšší platy svých partnerek? Hlasujte v anketě a váš názor se objeví v magazínu Ona Dnes, který vychází 12. července.

8 % můžu bere méně než manželka Podle průzkumu společnosti Mediaresearch má v Česku vyšší plat než partnerka 68 procent mužů, dvojnásobný příjem přiznává čtvrtina dotázaných pánů. Přibližně stejný plat pobírá 23 procent párů. Nižší částku na výplatní pásce má pouhých 8 procent mužů. Větší rozdíly v příjmech partnerů jsou v malých městech a na vesnicích, v Praze naopak nejnižší. Podobný průzkum v Anglii ukázal, že s platem jsou na tom nejlépe brunety. V pozicích, kde si ženy za rok vydělají mezi 45 až 55 tisíc liber, je dvakrát tolik brunet než blondýn.

