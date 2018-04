Uspořádejte si šatník

Naplánujte si příjemné odpoledne

Všechno oblečení na jednu hromadu!

Zápasíte každé ráno s přetékajícím šatníkem? Nemůžete najít svoje oblíbené kusy a chodíte už pár týdnů v jedněch džínách? Chcete získat více místa na své oblečení a zbavit se kousků, které vám už nepadnou? Poradíme vám, jak si šatník během jednoho odpoledne přehledně uspořádat a vytřídit. Pokud jste to již neudělali, můžete zároveň prohodit podzimní oblečení za zimní.Uklízení šatníku nemusí být nudná a otravná práce. Potrvá vám zhruba čtyři hodiny a výsledek bude stát za to: v krásně uklizeném šatníku najdete jakýkoliv kus oblečení a odpadne vám zuřivé hledání. Může to být skvělý impuls pro další změny ve vašem životě: novou práci, nového přítele, zkrátka nový lepší život. Pozvěte si proto dobrou kamarádku na sobotní odpoledne, svařte si červené víno a během uklízení můžete probrat nejnovější filmy. Navíc vám kamarádka nezaujatě poradí, co vám sluší a co patří do koše. Další víkend se pak můžete pustit do jejího šatníku. K úklidu potřebujete jen pár krabic nebo velkých pytlů, velké zrcadlo na zkoušení hadříků a cédéčko s pěknou muzikou. Můžete se pustit do práce!Generální úklid šatníku a oblečení začnete velmi razantně. Do ložnice (nebo jiné místnosti, kde máte uložené oblečení a oblékáte se tam) sneste všechny kusy oděvů, doplňky a případně boty. Nezapomeňte i na věšáky v předsíni, kde se některé kabáty skrývají už pěkných pár let. Posbírejte i všechny kabelky, tašky, rukavice a ozdoby, které v bytě najdete. Když máte všechno pohromadě, zamyslete se nad tím, jaké oblečení skutečně potřebujete a budete nosit.

Základní pravidlo skříní Do skříně dejte jen ty věci, které v budoucnu plánujete zase vyjmout. Skříně nemají být odkladištěm nepoužívaných věcí. Pokud něco nepoužíváte, nenosíte, patří to do koše nebo někomu, kdo to ještě využije.

Nosíte něco jiného do práce (kostýmky, uniformu) a něco jiného ve volném čase? V tom případě bude asi nejrozumnější roztřídit oblečení na dvě velké hromady: pracovní oděvy a oblečení na víkendy. Nebo ráda kombinujete rozmanité styly a do práce si klidně navléknete tričko původně koupené do posilovny? Potom pro vás asi bude přirozenější rozdělit své šaty podle typu: kalhoty, sukně, trička, svetry… Nebo si oblečení vybíráte hlavně podle barev? Vytvořte si v šatníku malou soukromou duhu. Před velkým průvanem v šatníku si také ujasněte, jaké barvy vám nejvíce sluší. Pokud si nejste jistá, jaký barevný typ jste, poraďte se s vizážistkou nebo se inspirujte oblečením té filmové hvězdy, která má stejný odstín vlasů, pleti a očí.

Jak třídit a ukládat šaty? Podle jakého klíče oblečení hledáte? Kde mám ten pracovní kostýmek, věci na běhání? Rozdělte si šatník podle činností: pracovní, sportovní, na volný čas, slavnostní. Už jsem na sobě neměla dlouho to růžové tričko. Jaké kalhoty se k němu hodí? - Rozlište kalhoty, sukně a trička, mikiny, svetry… Dále je můžete roztřídit podle činností, nebo podle barev. Záleží na vás. Dnes mám náladu na černý outfit. - Vytvořte si v šatníku barevné skupiny oblečení, doplňků, prádla. Nezapomeňte na prádlo, ponožky a punčochy, noční košile, sportovní oblečení, slavnostní oblečení, tašky, doplňky…

Když jste si ujasnili, JAKÝM ZPŮSOBEM (viz rámeček) budete oblečení ukládat, nastal čas na samotné třídění, tedy vybereme, CO uložíme a čeho se zbavíme. Rychle vytvořte hromady šatů podle klíče, který jste si stanovila (např. slušné a sportovní oblečení, prádlo včetně ponožek, sportovní). Možná s údivem zjistíte, že se vám v šatníku nashromáždilo třeba deset téměř stejných bílých triček. Skutečně jich potřebujete tolik? Vyberte jen tři, co vám skutečně padnou, a zbytek darujte mladší sestře nebo si schovejte na bazar oblečení (tím se budeme zabývat v dalším článku).

Každý kus oblečení vezměte do ruky a položte následující otázky sama sobě nebo kamarádce: Sluší mi to? Hodí se to ke mně? Budu to nosit? Jde to kombinovat s dalšími kusy? Dokážu si představit, že si ten ostře růžový svetřík na sebe vezmu? Je to moje současná velikost? Nemá smysl mít v šatníku „hubené“ i „tlusté“ oblečení, když jste zrovna hubená. Zabalte nepadnoucí velikost do krabic a uložte třeba do sklepa. Nemějte ze sebe špatný pocit, když vytřídíte třeba polovinu veškerého svého oblečení. Podle známého Paretova pravidla 80/20 používáte jen 20 % svého veškerého majetku, na oblečení to platí stoprocentně.

Pokud si nějakým kouskem nejste jistá, vyzkoušejte si jej před velkým zrcadlem a na denním světle. Padne vám jako ulitý, nebo se v něm necítíte dobře? Když o nějakém oblečení pochybujete a nevzala jste si jej na sebe ještě ani jednou, nastal čas se jej zbavit. Koupila jste si naprosto nenositelný svetřík za deset tisíc jen proto, že jste se pohádala s přítelem? Je zbytečné, aby vám v šatníku zabíral místo a připomínal to smutné odpoledne. Zkuste jej prodat nebo darujte kamarádce. Stejně tak se zbavte starých reklamních triček, možná se budou hodit bratrovi na práci na zahradě. Nechte si jen kvalitní, pěkné a oblíbené oblečení, které vám sluší.

Co se zbylými kousky? Jednu krabici určete na nekvalitní a roztrhané věci, které můžete dát k popelnicím. Další krabici nebo pytel určete na kousky, které chcete rozdat nebo dát do bazaru.

Vytvořte si modely pro každou příležitost

Závěrečný úklid

Když máte oblečení probrané, zkuste jej mezi sebou kombinovat a vytvořit si tak pár kombinací včetně bot, doplňků a kabelek, které pak můžete bez přemýšlení obléknout a jít. V čem by se hodilo jít na zkoušku, pracovní pohovor, důležité jednání? Co se hodí na romantickou schůzku, jaké oblečení si vezmete na oslavu narozenin? Hrajte si, kombinujte, zkoušejte. Možná při tomto zkoušení přijdete na to, že vám některé universální kusy oděvu (džíny, bílá košile, sáčko, jednoduché tričko, elegantní boty...) chybí. Pokud máte digitální fotoaparát nebo polaroid, ať vás kamarádka v jednotlivých modelech vyfotí a můžete se pak sebekriticky prohlédnout a hned opravit drobné nedostatky.Jakmile roztřídíte všechno oblečení, nastal čas jej uklidit zpět do skříní tak, abyste jej jednoduše našla. Podle systému, který jste vymyslela (např. oblečení rozdělené na pracovní a pro volný čas, v rámci těchto kategorií pak kalhoty a sukně, trička a svetry) ukládejte oblečení zpět do polic a na ramínka. Oddělte jednotlivé hromádky, aby se vám snadněji oblečení hledalo – můžete použít krabice (jednu na kalhotky, druhou na podprsenky, třetí na ponožky), různobarevná ramínka (bílá na elegantní košile, červená na sportovní). Šátky, pásky, náhrdelníky a další doplňky můžete pověsit na malé háčky na dveřích skříně.

Nebojte se využít třeba zarážky na knihy, abyste oddělila jednotlivé sloupce složených svetrů. Nezapomeňte ani na doplňky, které můžete uložit do papírových krabic nebo mělkých zásuvek. Více informací se dozvíte v knize Julie Morgensternové: Jak si udělat pořádek doma, v kanceláři a osobním životě (Motto 2002).