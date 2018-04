Uspíšit porod? Raději počkejte, až to přijde samo

Těhotenství míří do finále a vy už počítáte hodiny do termínu – nebo do druhého či třetího, pokud přenášíte. V noci se skoro nevyspíte a při vstávání z postele sotva popadáte dech. Nazouvání bot se neobejde bez asistence některého z členů domácnosti. Záda pobolívají, žáha pálí. A vy si říkáte: Nedá se přírodě trochu pomoci?

Od maliníku po orgasmus

Stačí se trochu pobrouzdat internetovými diskusemi a rázem jste moudřejší o řadu tipů, jak si spolehlivě zařídit, aby vaše cesta do porodnice přišla co nevidět. Snad nejčastěji doporučovaným trikem je masáž hráze a popíjení čaje z listů maliníku, který údajně může vyvolat velmi silné kontrakce. Klasickou radou je horká koupel, ale také pojídání lněných semínek, což prý napomáhá k zvláčnění hladkého svalstva a snazšímu otevírání děložního hrdla. Dalším tipem je sedací lázeň z květů byliny senny, změkčující tkáně a uvolňující pánevní dno.

Jinou ze „zaručených“ cest, jak jít přírodě naproti, je považována masáž bradavek, vedoucí k vyplavování hormonu oxytocinu, a tudíž k vyvolání porodu. Jiné ženy se svěřují s tím, že nedají dopustit na pohlavní styk, zde pak konkrétně k vyvolání porodu přispěje „otřes“ způsobený orgasmem nebo také látky obsažené ve spermatu. Tradičně mezi radami najdeme pobídku k poctivému úklidu včetně mytí oken a podlah, podobný efekt má také chůze do schodů.

A ani tady metody, jak urychlit příchod vašeho děťátka na svět, nekončí. Netrpělivé budoucí maminky mají pít červené víno i ricinový olej. Mezi osvědčenými tipy najdeme akupunkturu a akupresuru. A nechybí ani rada jíst hodně pálivé, kořeněné jídlo a pít hodně kávy.

Raději volný průběh

Odborná veřejnost však není těmto procedurám nakloněna a zároveň o jejich údajném zaručeném fungování pochybuje.

„Jedinou spolehlivou metodou, s jejíž pomocí žena může přispět k vyvolání porodu, je horká koupel. Už naši předci, kteří ještě neznali podávání hormonu oxytocinu, doporučovali budoucím rodičkám pobyt v horké lázni, voda měla mít 40 stupňů Celsia. Masáž hráze k vyvolání porodu nepřispěje a co se týče pití červeného vína, dvojku si sem tam dát můžete, ale porod vám nepodnítí,“ říká primář porodnice krčského Ústavu pro matku a dítě MUDr. Jan Kovařík, Csc.

„Obecně se ženám nedoporučuje, aby si porod jakkoli vyvolávaly doma svépomocí. Nějaké ty obtíže posledních dnů se prostě musí nějak přetrpět a to, jestli je k této záležitosti skutečně nějaký důvod, musí posoudit lékař. V ideálním případě to přijde samo a spontánně,“ dodává.

O okamžiku zrození si totiž dítě rozhoduje samo tím, že v těle matky je spuštěna hormonální reakce, která způsobí stahy, olej neolej.

Masírujte hráz

Jedné ze zmíněných metod však budoucí maminky pozornost věnovat mohou i bez plané naděje, že díky ní urychlí příchod potomka. Masáž hráze neboli oblasti mezi pochvou a konečníkem, se v posledních týdnech těhotenství doporučuje k ulehčení průchodu hlavičky, a díky větší elasticitě tkáně tak minimalizuje možnost, že bude proveden nástřih. Masírovat můžete slunečnicovým, pupalkovým nebo olivovým olejem.