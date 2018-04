ANKETA: V čem na pohovor? Nepřežeňte to a sledujte sociální sítě

Rozhodující může být účes, líčení, šaty, ale i náš postoj a to, jak jsme upravení. Jistě, zní to tak trochu povrchně a nefér; pravdou bohužel zůstává, že při prvním pohledu vám do hlavy nikdo neuvidí.

Na to, jak se připravovaly na svůj první pohovor, i na to, co dnes u uchazečů samy ocení, jsme se ptaly žen, které už mnoha takovými interview prošly a dnes patří mezi nejúspěšnější ve svém oboru. Nechte se inspirovat.



Mirka Hajdová

Vlasová stylistka, art directorka pražského salonu Red, v týmu Eugenea Souleimana pracuje na světových týdnech módy i na focení editorialů pro časopisy

Co jsem měla na sobě během prvního pohovoru, si už přesně nepamatuju. Bylo mi osmnáct a žádala jsem o práci v kadeřnickém studiu Real v Praze. Myslím, že jsem tehdy na oblečení žádný extra důraz nekladla. Nicméně teď, když chodím na pracovní schůzky s novými agenturami v Londýně, na něj opravdu dbám. Je to taková sázka do loterie, protože nikdy nevíte, jaký zrovna bude ten člověk, kterého potkáte. Naštěstí dnes se přes sociální média dá zjistit ledasco.

Vždycky se snažím nebýt moc extravagantní ani moc klasická, ne příliš nalíčená ani nenalíčená, učesaná ne moc, ne málo... A pak si řeknu, že ten druhý stejně neví, jak chodím namalovaná nebo učesaná běžně. Ve výsledku jde hlavně o to, aby se člověk cítil dobře. Myslím, že díky tomu může být pohovor mnohem úspěšnější, aspoň v mém případě to funguje.

Michaela Maláčová-Bakala

Vítězka soutěže Miss Československo 1991, podnikatelka, filantropka a zakladatelka soutěže krásy Česká Miss

Už na počátku devadesátých let jsem absolvovala rozdílné pohovory. Při studiu jsem pracovala většinou na více místech naráz – jako moderátorka hudebních pořadů, asistentka Federálního shromáždění, produkční, dělala jsem i na thajské ambasádě v Praze. Přestože mi bylo okolo dvaceti let, byla jsem čerstvá královna krásy a studentka FAMU, u pohovorů jsem si dávala pozor, abych působila seriózně, ne moc nápadně či vyzývavě.

Měla jsem několik kostýmků se sukní ke kolenům, uzavřené lodičky a punčocháče. Na pohovor jsem si připravovala dopředu nejen, co řeknu, ale i jak budu vypadat a působit. Zamyslela jsem se, co asi ode mě druhá strana čeká. Většinou jsem potřebovala zaměstnavatele přesvědčit o tom, ze nejsem „jen modelka a Miss“, ale že se chci živit tím, co umím, ne tím, jak vypadám. Na pohovor jsem se výrazně nelíčila, neodhalovala, sladila jsem doplňky a snažila se vypadat seriózně, čistě a čerstvě.

Dodnes si myslím, že méně je více, i když jsem už na druhé straně. Musím přiznat, že úprava vzhledu a první dojem jsou pro mě u uchazečů velmi důležité. Aniž si to mnohdy uvědomujeme nebo připouštíme, tak detaily, celkový dojem a řeč těla o nás řeknou hodně.

Martina Lewis

PR manažerka firmy LVMH pro Českou republiku, zastupuje například značky Louis Vuitton, Moët & Chandon nebo Hennessy

Za zásadní ve své pracovní kariéře považuji rozhovor pro Louis Vuitton v Paříži před asi deseti lety: oblékla jsem se tehdy tak, abych působila dojmem, že mohu reprezentovat luxusní módní značku a zároveň byla věrná svému stylu a tomu, v čem se cítím dobře. Vybrala jsem si černé legíny, černé jezdecké kozačky, jednoduchou bílou halenku od Diora a sako stejné značky. Outfit jsem doplnila kabelkou Louis Vuitton.

A samozřejmě jsem se na pohovor důkladně připravila, abych věděla co nejvíc o značce, její historii a produktech i o aktivitách konkurence. Také jsem si připravila příklady své práce a projektů na jiných luxusních značkách – můžu poradit, že velmi efektně vypadá vizualizace s fotkami.

Tereza Brabcová

Zakladatelka kosmetického salonu Laboratory, dříve pracovala i jako produkční na festivalu v Karlových Varech, v soutěži Česká Miss nebo jako manažerka v oblasti hudby

Svůj první pracovní pohovor si již konkrétně nevybavuju, nicméně vždy jsem si dala záležet, abych přišla upravená, ve formálním oblečení, které není extravagantní, a především jsem se řídila pravidlem pouze jemného líčení a upravených rukou. Vždycky jsem se taky snažila vypadat svěže a odpočatě.

Vzhled je podle mě při pohovorech velmi důležitý, člověk by měl na budoucího zaměstnavatele působit příjemným dojmem. Pokud o práci skutečně stojíte, myslím, že nejlepší je poradit se přímo se stylistou, který umí vybrat oblečení přímo na míru, to vám dodá potřebnou sebedůvěru. Já osobně spolupracuji s Lukášem Macháčkem.