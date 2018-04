Zázraky se dějí. V Ostrově vracejí do života i „ztracené případy“

Dopis psaný Nemocnici Ostrov

Vážení přátelé,

tento dopis píši proto, abych vyjádřil poděkování lékařům, sestrám a ostatnímu personálu na oddělení DIP Nemocnice Ostrov.

Díky jejich péči a ochotě jsem se po těžkém infarktu mohl vrátit zpět do života, který jsem miloval. I když mám dnes určitý handicap, se kterým se občas musím vyrovnávat (mé srdíčko pracuje jen na 23 procent), přesto stojí za to bojovat, abych si ještě nějaký čas mohl užívat života, kterého si tolik vážím.

Měl jsem silnou vůli a věřil jsem v uzdravení a neztrácel naději. A proto přeji vašim pacientům, ať to nevzdávají a bojují.

S pozdravem Milan Hrubeš, váš bývalý pacient