Uspěchaný císařský řez škodí dýchání dětí, zjistili vědci

Závěry studie, které zveřejnil v posledním čísle lékařský časopis New England Journal of Medicine, by měly pomoci snížit zájem rodit "císařem" dobrovolně. Ve Spojených státech vychází takový porod na čtrnáct přirozených, v Česku je to dokonce jeden z pěti.

Polovina porodů císařským řezem je v USA na přání maminky. Více než třetina těchto porodů přichází brzy – před 39. týdnem. Rodičky si mnohdy určí čas podle diáře lékaře. Běžné těhotenství trvá 40 týdnů. "Rozhoduje zřejmě fakt, že od 37. týdne je plod považován za donošený. Ženy jsou už v této době těhotenstvím unavené, chtějí vidět novorozence a o porod samy žádají," řekl k výsledku studie Alan Tita, který vedl výzkumný tým.

Podle něj je skutečné číslo uspěchaných porodů císařským řezem v USA zřejmě ještě vyšší, protože studie byla provedena v 19 univerzitních nemocnicích, v nichž se lékaři drží národních doporučení úzkostlivěji než na soukromých klinikách.

Výzkum prokázal, že riziko porodních komplikací se až zdvojnásobuje, když je císařský řez proveden v 37. týdnu těhotenství. Podle Tity je riziko zvýšené i u porodů provedených jenom tři dny před dovršením 39. týdne.

K podobným závěrům došli i lékaři v Evropě. Tým Caroline Reduitové z Nizozemského ústavu pro zdraví a životní prostředí sledoval po osm let přes 2 900 dětí narozených od roku 1996 do roku 1997. Astma dostalo 12 procent z nich. Lékaři dospěli k závěru, že u dětí narozených císařským řezem je riziko astmatu o 80 procent vyšší než u ostatních. Podobné varování vykázala norská studie zveřejněná vloni v červenci.

Astmatem trpí ve světě podle agentury Reuters asi 300 milionů lidí. V Česku je evidováno asi 156 tisíc pacientů, ale celkem se jich odhaduje až na 800 tisíc.