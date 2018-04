Úrazy při sexu: ani zlomeniny nejsou výjimkou

Pětatřicetiletý Roman se svou partnerkou vypili až moc skleniček vína a pak se vrhli na bouřlivé milování. Jenže se vše vymklo kontrole a zřítili se z postele na zem. Roman si dost ošklivě pohmoždil penis. Kamarádům v hospodě pak vyprávěl, jak musel být čtrnáct dní bez sexu, než se mu přirození zahojilo.

Většina sexuálních úrazů nevyžaduje žádné lékařské ošetření. Různé oděrky, odřeniny, drobné trhlinky, které vzniknou při nedostatečném zvlhčení sliznic při "sexu na sucho", jsou zanedbatelné a vyléčí se po pár dnech samy. Některá poranění jsou ovšem vážnější a vyžadují odbornou pomoc.

S penisem musíte opatrně

"Na klinice v Brně jsem kdysi pomáhal ošetřovat roztržení celého šourku s výhřezem varlat jako následek snahy jednoho děvčete, které chtělo zabránit partnerovi, aby při orgasmu vytáhl úd z pochvy," vzpomíná například gynekolog Radim Uzel.

Mezi nejvážnější úrazy patří takzvané zlomení penisu. Není to klasická zlomenina, protože v pohlavním údu žádná kost není, ale jde o poškození topořivých tělísek, které může mít v krajním případě trvalé následky.

Nejčastěji tento úraz vzniká, když žena sedí na muži a neopatrně zprudka dosedne na jeho ztopořené přirození.

Takzvaná "zlomenina penisu" je velmi bolestivá, nastane silné krvácení do podkoží, penis napuchne a je potřeba vyhledat lékařské ošetření. Léčba trvá několik týdnů a ve většině případů nemá úraz žádné následky.

Podobného typu je i "vykloubení" penisu. Rovněž je to nepřesný, laický termín, neboť nemá-li mužský pohlavní orgán kost, nemůže mít ani kloub.

Gynekolog Uzel připomíná, že je to poměrně vzácná nehoda, ale při bouřlivém sexu se může stát. Je to odtržení penisu od kůže, při němž se úd dostane pod stydkou sponu anebo do šourku. Postižený muž pak musí na operační sál.

Mezi další sexuální nehody patří úrazy varlat. Tato část mužského těla je totiž velmi citlivá a stačí, aby partnerka při vzrušování trochu zesílila stisk, a příjemný pocit se rázem promění na velmi bolestný akt.

Drobná poranění může žena, ale také muž způsobit svému milostnému protějšku při orálním sexu, když až příliš zapojí zuby. Ranka se obvykle zahojí sama. Jen když je stisk příliš silný, musí někdy nastoupit chirurgické ošetření.

Do kategorie "ústních úrazů" patří i modřiny, otoky, kterým se lidově říká cucfleky. Mnohé dívky a ženy takové důkazy bouřlivé noci schovávají pod rolák nebo šátek, někdo se s nimi ale rád chlubí.

Ženy si léčí hlavě trhliny

U žen nejsou sexuální poranění až tak pestrá jako u mužů. Nejčastěji se týkají pochvy, a to jak na povrchu, tak uvnitř. Mezi nejčastější patří trhliny.



Vypadají jako řezné rány, obvykle hodně krvácí, takže je potřeba lékařské ošetření a odpovídající sexuální abstinence. Trhliny se mohou objevit při krkolomných sexuálních polohách nebo při přílišné agresivitě partnera.

Mnohem nebezpečnější je vzduchová embolie, která vzniká, když muž foukne vzduch do pochvy. Místo do břicha totiž vzduch směřuje do krevního oběhu, což může být dokonce smrtelné pro těhotné ženy.



Velmi nepříjemné to ovšem může být i pro ženy, které potomka nečekají. I malý tlak vzduchu, který pronikne dělohou a vejcovody do břišní dutiny mezi střevní klíčky, může vyvolat nevolnost.

Pozor na sex v přírodě

Jaro k tomu vyloženě láká a spousta párů se za sexuálními radovánkami vydává do přírody. Ty pro ně ale mohou skončit nepříjemným překvapením.

Nejčastějším úrazem při sexu venku je pokousání hmyzem na nejintimnějších místech. Výjimkou ale nejsou ani infekce způsobené nehygienickým prostředím nebo napadení zvířetem.