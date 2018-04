Úrazy na kole: kdy musíte jednat rychle

V případech, jako je infarkt či pády z kola na hlavu, nespoléhejte jen na sebe a na to, co vidíte. Dotyčný sice může vypadat relativně v pořádku, jenže situace se při takových případech vyvíjí rychle a každé zaváhání je velký risk.

Zavolejte záchranku a postiženému poskytněte první pomoc. Když si nebudete vědět rady, na čísle 155 vám budou přesně říkat, co máte dělat.

Infarkt

Jak jej poznat - infarkt srdce se projevuje výraznou svíravou nebo pálivou bolestí za prsní kostí, která může vystřelovat do levé paže, krku, čelisti, zad, ale i do břicha. Neustává, ani když postižený mění polohu. Obtíže provází pocení, zvracení, bušení srdce, neklid a úzkost. Rty, ušní lalůčky a konečky prstů mohou zmodrat. U starších lidí se přidává ještě zmatenost. U jiných však infarkt proběhne zrádně - bez příznaků.

Co dělat - zajistěte absolutní fyzický klid postiženého, zároveň na něj mluvte, ale jemu mluvit zakažte, ať se neunavuje. Nejvhodnější je poloha v polosedě, podložte hlavu a ramena, uvolněte případné tísnící oblečení. Člověk zasažený infarktem by neměl jíst ani pít, v žádném případě kouřit.

Pokud se člověk dostane do rukou kardiologů co nejdříve po infarktu, jeho srdce ještě nemusí být tolik poškozené. Při čekání na sanitku nemocného neustále kontrolujte.

Tepenné krvácení

Jak je poznat - tepenné krvácení vyžaduje nejrychlejší jednání. Krev je zpravidla světle červená a z rány pod tlakem vystřikuje, na rozdíl od žilního krvácení, kdy tmavá krev z rány pomalu vytéká.

Co dělat - zapomeňte na poučky, které platí u odřenin. Velké rány se nedezinfikují, v první řadě se musí zamezit krvácení. Při zasažení velkých tepen, tedy krční, pažní, podklíčkové a stehenní, musíte krvácení zastavit tím, že poraněnou tepnu stisknete přímo v ráně a držíte až do příjezdu záchranky. U středních a menších cév stisknete tlakové body, a to bříšky dvou až tří prstů proti kosti. Krvácení byste poté měli zastavit tlakovým obvazem. Ten se skládá ze tří vrstev.

První, která přijde rovnou na ránu, musí být sterilní nebo alespoň čistá. Druhou vrstvu by měl tvořit tlakový polštář, který byste měli mít ve své lékárničce. Když musíte improvizovat, dá se použít složený obvaz nebo balíček kapesníků. Tuto vrstvu utáhnete elastickým obinadlem, můžete použít také trojcípý šátek. Sledujte, zda krev neprosakuje. Pokud ano, použijte další vrstvu. Použít lze nanejvýš tři vrstvy.

Úrazy hlavy

Jak je poznáme - pokud váš blízký nešťastně spadne z kola na hlavu, může mu hrozit nebezpečí, i když viditelně nekrvácí. Lékaři znají případy, kdy cyklista při převozu sanitkou normálně komunikoval, ale o pár hodin později zemřel na krvácení do mozku. Pokud poraněný mluví a chová se zmateně, neváhejte a volejte záchranku.

Může jít o „obyčejný“ otřes mozku, ale zejména v případech, kdy cyklista neměl helmu, byste neměli situaci podcenit. Helma je důležitá, zabrání téměř devadesáti procentům úrazů hlavy a výrazně tlumí nárazy.

Co dělat - je-li postižený při vědomí, ukládá se do vodorovné polohy na záda, jeho hlava se mírně zakloní a podloží. Je zapotřebí na poraněného neustále mluvit, abychom si byli jistí, že neztrácí vědomí. Krvácející poranění zakryjte obvazem, na ránu netlačte. Postiženému nepodávejte jídlo ani pití, nezkoušejte jeho bolest tlumit analgetiky ani jinými léky. Je-li dotyčnému zima, zakryjte ho dekou.

Při bezvědomí nejprve zjistěte, zda dotyčný dýchá. Pokud ano, uložte ho do stabilizované polohy na méně zraněné straně. Jestliže máte podezření, že dotyčný má zraněnou páteř, dýchací cesty neuvolňujte záklonem hlavy, jak se běžně dělá, ale pouze předsuňte čelist.