Jsi tlustá. Cestující v londýnském metru dostávají urážlivé letáky

Svědci popisují, že pokaždé to proběhne podobně: jinak nenápadný cestující se přitočí k dalšímu (většinou k ženě), dá mu do ruky letáček a vzápětí vystoupí z vagonu. The Guardian cituje jednoho ze svědků, který scénu viděl na vlastní oči. Mladý muž podle něj leták nabídl neznámé ženě se slovy: „Jsi tlustá.“ Když se rozplakala, rychle vystoupil.

Stejnou kartičku dostala také obyvatelka Londýna Kara Florishová, která si vzkaz nenechala pro sebe, ale sdílela ho na Facebooku a na Twitteru. „Nemůžou za to vaše žlázy, ale vaše obžerství,“ uvádějí svůj text neznámí autoři. „Naše organizace nenávidí tlusté lidi a pohrdá jimi,“ pokračují.

„Protestujeme proti obrovskému množství jídla, které zkonzumujete, zatímco polovina světa hladoví. Nesouhlasíme s tím, že se mrhá penězi z veřejného zdravotnictví, aby se léčily výsledky vaší sobecké nenasytnosti. A nechápeme, proč si neuvědomujete, že kdybyste méně jedli, byli byste štíhlejší, šťastnější a mohli si najít partnera, který není perverzní milovník tlouštíků.“

Urážlivý vzkaz má ještě dodatek: „Protestujeme také proti tomu, aby se slovo prase používalo jako nadávka. Prasata jsou krásná a vy nejste prasata. Jste tlustí, oškliví lidé.“

„Já sama z toho smutná nejsem, mám menší velikost, než je národní průměr, a nejsem zrovna obézní. Ale ten vzkaz je nenávistný, zbabělý a mohl by se dotknout lidí, kteří mají problém se sebevědomím nebo trpí poruchami příjmu potravy,“ zareagovala na Twitteru Kara Florishová a ostatní uživatele požádala, aby fotografii sdíleli.

Díky sociálním sítím i očitým svědkům se zpráva dostala k policii, která začala případ vyšetřovat. Dopravní policie prosí na Twitteru o informace každého, kdo se s „organizací“ nebo jejími oběťmi setkal. Kdo za celou akcí stojí, se zatím neví.