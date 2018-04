Bráchu máš radši! Jak vyřešit žárlivost a upřednostňování jednoho dítěte

Mnoho rodičů se občas diví, proč jsou jejich děti tak rozdílné osobnosti, když se k nim chovali stejně. Neuvědomují si ale, že je nemožné chovat se k sourozencům stejně - mění se rodinná situace, rodičovské zkušenosti, časové možnosti a spousta dalších proměnných, na které nemají rodiče ani vliv.



Každý sourozenec je jiný - stejně jako jeho výchova

„Každý ze sourozenců v rodině má odlišné postavení. Roli hraje pořadí narození, rozdíly v pohlaví, přístup rodičů, změny v rodičovské péči, rodinná atmosféra. Důležitý je kontext rodinného života i symbolický význam, který pro rodiče dítě v této souvislosti má. Na vývoj osobnosti i vztahy mezi členy rodiny má vliv mnoho proměnných,“ vysvětluje Kateřina Novotná, rodinná supervizorka Akademie rodičovství.



Důvodů, proč by si jeden ze sourozenců mohl připadat odstrkovaný nebo méně milovaný, je mnoho. Rozdíl může být ve způsobu komunikace, frekvenci mazlení, množství dárků nebo nadržování, ale dítě může žárlit i na sestřiny sportovní úspěchy nebo naopak na to, že se častěji učíte s bratrem angličtinu, protože mu dělá větší obtíže.



Nepopírejte dítěti jeho pocity, snažte se ho pochopit

Jakmile si dítě začne připadat odstrkované, nedoporučují odborníci začít ho horlivě přesvědčovat o opaku. „Dítě situaci nechápe, neví, co by mělo udělat, aby ho měl rodič stejně rád jako sourozence. Na druhou stranu rodič tvrdí, že to tak není, že je má rád stejně. Rodič tím popírá pocity dítěte a to vytváří ještě větší zmatek. To, co cítím, není pravda. Je to nespravedlivé. Je to obrovský zmatek, smutek a bolest,“ popisuje myšlenkové pochody odstrkovaného dítěte Novotná. Podobné zkušenosti podle ní mohou vést až k problémům se sebehodnotou.



Rodičovská poradna Poraďte se s Katkou Novotnou o všem ohledně dětí, výchovy a rodinné komunikace v nové rodičovské poradně.



V tu chvíli je podle odborníků vhodné zamyslet se nad tím, jestli jedno dítě opravdu podvědomě neupřednostňujete. „Jednou z variant je to, že děti máme rádi stejně, ale některé chování či reakce nám sedí více, jiné méně. Tyto reakce a způsoby chování bychom právě měli dětem popisovat a pomáhat si uvědomit. Říci dětem: Mám tě ráda, ale to, jak mluvíš hlasitě, mi vůbec nedělá dobře, protože mi vadí hlasité zvuky. Tak to mám já. Ty jsi super a ne každému se musí všechno líbit. To ale nemá vůbec nic společného s tím, jak moc tě miluji a jak moc jsi báječný člověk,“ navrhuje Kateřina Novotná.



A dodává, že dalším důvodem může být třeba podobnost s bývalým partnerem nebo vlastním rodičem, menší náročnost jednoho z dětí, lepší výsledky ve škole nebo sportu nebo prostě jenom to, že si raději hrajete s chlapečkem než s holčičkou. Pečlivě také vyslechněte, proč si vaše dítě myslí, že dáváte přednost jeho sourozenci.



Hledejte přednosti i to, co nemáte rádi

„Pokud však máte pocit, že máte jedno dítě raději, tak jste již udělali první krok, přiznali si to. Druhý krok může být: proč? Celé kouzlo je v rodiči, respektive v tom, jak své dítě vnímá a jak o něm přemýšlí a případně, koho mu dítě připomíná. Chcete-li to změnit, pak změňte pohled na své dítě. Zkuste popsat jeho silné stránky, co je na něm fajn a tomu věnujte pozornost,“ doporučuje Kateřina Novotná. Dobrým způsobem změny těchto vzorců je podle ní i trávení času s jednotlivými sourozenci odděleně, kdy se nebudete plně věnovat jen jednomu z nich a jeho oblíbené činnosti.



Upřednostňování a nadržování rodiči může narušit i vztah mezi sourozenci, ale není to vždy pravidlem. Protože i když si jedno dítě může přijít odstrkované, druhé považuje svou porci lásky a péče za standard a nebude mít pocit nějakých přebytků oproti ostatním. Může ale dojít i k pocitu vlastní výjimečnosti.



Nejdůležitější je podle odborníků uvědomění si, že nejde o nic výjimečného ani neřešitelného. „Nejste v tom sami. Mnoho rodičů má stejné starosti jako vy a vždycky je možnost si o svých pocitech promluvit s odborníkem,“ uzavírá Kateřina Novotná, která bude na vaše dotazy ohledně rodičovství a výchovy odpovídat v poradně zde.