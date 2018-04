Upravené recepty Desidera Uvíry

Cikánská cibulačka



90 g másla * 1 kg tence nakrájené cibule * sůl * pepř * 1,5 l zeleninového vývaru * 2 lžičky cukru * 250 ml červeného vína * 2 na kolečka pokrájené rohlíky * 90 g strouhaného sýra



Ve velkém hrnci rozpusťte 60 g másla. Přidejte cibuli, sůl a pepř. Zakryjte a duste cibuli asi 20 minut na mírném ohni do měkka, ne do hněda. Mezitím svařte vývar na jednu třetinu, tím se zvýrazní jeho chuť. Cibuli pocukrujte a za občasného míchání smažte asi 10-12 minut, dokud nezezlátne. Přilijte vývar a víno. Polévku přiveďte k varu, částečně zakryjte a vařte na mírném ohni 30 minut. Troubu předehřejte na 180 stupňů. Rozpusťte máslo a potřete jím plátky rohlíků z obou stran. Na plechu je opečte do zlatova. Plátky posypte sýrem a dopečte.





Gratinované brambory

jsou výborným zdrojem vitaminu C, draslíku a také tolik podceňované vlákniny



750 g lojovitých brambor * 600 ml mléka * muškátový oříšek * sůl * pepř * 300 ml smetany * 45 g strouhaného sýra * 1 stroužek česneku * rozpuštěné máslo



Oloupané brambory pokrájejte na 3 mm silné plátky. Mléko přiveďte v hrnci k mírnému varu a ochuťte muškátovým oříškem, solí a pepřem. V ochuceném mléce vařte brambory 10 minut. Uvařené brambory nechte poté okapat, dejte do nového hrnce a přilijte smetanu. Duste na mírném ohni 10 až 15 minut. Zapékací misku vytřete česnekem a vymažte máslem. Troubu předehřejte alespoň na 190 stupňů. Uvařené brambory přendejte se smetanou do vymazané misky a posypte sýrem. Zapékejte v troubě asi 20-25 minut do zlatova.