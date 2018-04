Dokonale upravené obočí? Pomůže rozjasňovací tužka nebo růstové sérum

Šminkobraní Nakupte si se slevou kosmetiku na jaro! Speciálně pro čtenářky OnaDnes.cz jsme na neděli 19.3. a pondělí 20.3. domluvili levné nákupy ve vybraných eshopech. Stačí si on-line stáhnout slevové kódy a pak už můžete výhodně nakupovat zde: Krasa.cz; Vivantis; Notino.cz; Folly.cz; Manufaktura.cz

„Jsem přesvědčená o tom, že právě obočí je jedna z nejdůležitějších obličejových partií,“ otevírá téma Simona Klučiarovská, kosmetička studia Bomton Florentinum. Podle ní se momentálně nosí především široké, husté a výrazné obočí, ale ani když takové od přírody nemáme, nemá smysl si zoufat. Možností, jak se k takovému obočí dopracovat, totiž existuje hned několik.

Velkým hitem nejen mezi profesionály jsou aktuálně produkty 2v1. Jde o tužky a rozjasňovače pro oblast kolem obočí. „Tužka doplní obočí v místech, kde chybí a přispěje tím k jeho přirozenějšímu vzhledu. Rozjasnovač, který se nanáší přímo pod linii obočí, zase dovede pohled projasnit a oči rozzářit. Práce s tužkou a rozjasňovačem v jednom je příležitostí, jak můžete bez větší námahy zapůsobit i mladším dojmem,“ tvrdí Miriam Úradníčková, color expertka značky Clinique.

Růstová séra na obočí

Stále větší oblibě se těší také růstová séra na obočí a řasy. Stačí je nanášet jednou denně, ráno nebo večer, a po měsíci až dvou se prý rozdíl spolehlivě projeví. Alespoň to tvrdí mnohé klinické studie, které dokonce garantují zlepšení stavu obočí až o 45 procent. Na viditelném růstovém efektu se ale shodují i běžné uživatelky těchto sér.

Přestože většina vizážistů, make-up artistů, color expertů i kosmetiček jednohlasně vyzdvihuje trend přirozenosti, na druhou stranu přiznávají, že je stále velkém množství žen, které si obočí nechávají dobarvovat nebo naopak odbarvovat. „Určitě se teď nosí na pohled přirozené a jen mírně upravené, začištěné obočí. Přesto se u světlejších typů žen často i lehce odbarvuje. U brunet se zase naopak mnohdy dobarvuje,“ potvrzuje Pavel Bauer, vizážista značky Avon.

Permanentní make-up? Raději ne

Jednou z možností, jak můžete husté a hezky vytvarované obočí získat prakticky okamžitě, je i permanentní make-up. Kolem něj se ale vznáší řada otazníků a v poslední době spíše než pro převažují proti. Podle vizážisty Pavla Bauera byste ho měla brát spíše jako krajní variantu, ke které se uchýlíte v případě, že vám obočí z nějakého závažného důvodu vůbec neroste, například kvůli nemoci. Necháte-li si však obočí přesto vytetovat, zapomeňte na používání zmíněných růstových sér na obočí. Pigment by vám pak rychle vypadal.

„Pokud není permanentní make-up dobře udělaný, působí velmi nepřirozeně a uměle, tudíž se v něm žena necítí dobře. Na naší klinice takový nepovedený permanentní make-up odstraňujeme laserem. Ještě před začátkem ošetření ale raději provádíme test jedním pulzem. Ujistíme se tím, že v průběhu laserového ošetření nedojde k nežádoucí reakci kůže,“ popisuje Iva Obstová, korektivní dermatoložka z MEDICOM Clinic.

„Pigmenty, které se pro permanentní make-up používají, bohužel často obsahují oxidy železa, na které laser reaguje tím, že v ošetřovaném místě vyprodukuje nežádoucí černou barvu,“ vysvětluje Iva Obstová a dodává, že odstraňování permanentního make-upu je navíc poměrně dlouhodobým procesem. Průměrně jde o tři až osm ošetření laserem v intervalu šest až osm týdnů, aby měla kůže dostatek času k regeneraci.

Na tvaru záleží

Pokud se vás ale žádné výstřednosti v podobě permanentního make-upu netýkají a pouze vás zajímá, do jakého tvaru si své přírodně pěstěné obočí upravovat, věřte, že nejen na barvě a šířce, ale také na jeho tvaru opravdu záleží. „Obloukovému tvaru obočí by se měly vyhnout dámy s baculatými tvářičkami. Oblouk by jim na baculatosti ještě přidával. Ostré tvary obočí zase tváři zbytečně dodávají na přísnosti. Ideální a nejvíce žádaný je proto tvar obočí v podobě vrbového listu (tzn.podlouhlé a oválné - pozn.red.),“ říká vizážistka Petra Šestáková.

A co dělat, pokud výsledná domácí práce s pinzetou nedopadne podle vašich představ? Lze nějak zachránit škody, které jste na své tváři nepovedenou úpravou obočí napáchala? Odborníci na krásu doporučují první úpravu obočí nechat raději na nich, a poté už „jen“ udržovat jimi vytvořený a doporučený tvar. Trhat obočí byste si pak vždycky měla ve směru jeho růstu a od vnitřního koutku oka po vnější.