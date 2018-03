Jasný a pronikavý pohled dokáže být účinnou ženskou zbraní. Proto je na místě nepodceňovat výběr řasenky a vybrat si takovou, která bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám. aplikujte ji pouze ve dvou, maximálně ve třech vrstvách. Pokud to s jejím nanesením přeženete, rozčešte přebytečnou barvu štětečkem.

Česání řas v malých vrstvách

Na velmi jemné řasy se hodí ty, které mají gumový štěteček, na husté zase větší kartáček se štětinkami dál od sebe, který je prodlouží. Zakulacené řasenky, nebo ty, které mají kónický tvar, zase řasy nadzvednou.

S kartáčky, které mají řasy prodloužit, se pracuje stejně jako s hřebeny tak, že řasy češete od kořínků až ke konečkům. Potřebujete-li dodat objem místo délky, sáhněte po huňatém kartáčku s dlouhými a nerovnoměrně umístěnými štětinami. Řasenku nanášejte krátkými a rychlými pohyby.

Zdravým a krásným řasám pomůže vhodný výběr řasenky i růstového séra.

Prodloužený pohled

Málokterá žena má takové řasy, které by měly náležitý objem i délku. Nejrůznější řasenky, umělé prodlužování či nalepování řas řeší tento problém jen na chvíli. Vyzkoušejte séra a boostery na řasy, které je zahustí a prodlouží. Jejich aplikace je jednoduchá a zvládnete ji snadno v pohodlí domova. Kvalitní séra obsahují i pečující a zvlhčující složky, jako jsou vitaminy, peptidy a další důležité „živiny“ pro řasy.

Vytrhávání pomocí pásky

Dobře umístěné a tvarované obočí dokáže divy. Zjemnit hranatý obličej, sníží příliš vysoké čelo, kulatému tvaru ubere na zaoblenosti. Vzhled obočí může tvář hezky zvýraznit, dodat jí styl, upravenost. Ale stejně tak může v druhých vyvolat negativní emoce a zničit celkový dojem. Jediné pravidlo úpravy, které bychom měli dodržovat, zní: ze ⅔ by mělo mít obočí stoupající charakter a z ⅓ klesající.

Depilační pásky na obočí jsou vhodnou alternativou pro ty, kteří nemají rádi pinzety.

Nemáte-li dostatek trpělivosti na trhání obočí pinzetou, anebo nevíte jak na to? Nezoufejte. Cestou k vysněnému tvaru mohou být speciální depilační pásky. Stačí je umístit do místa, kdy obočí ze dvou třetin stoupá (od vnitřního koutku oka) a z třetiny klesá, uhladit a rychle trhnout. Nechtěné chloupky zmizí doslova za sekundu, a to i ty méně viditelné, včetně kořínků.

Pudrujeme o sto šest

Barvy na obočí i tužky jsou především pro blondýny a ženy se světlejší pletí spolehlivou cestou, jak obočí zvýraznit. Aktuálním hitem ve stylingu jsou však i pudrové stíny na obočí. Jejich aplikace je jednoduchá, rychlá a výsledek vypadá přirozeně. Stačí obočí učesat kartáčkem do požadovaného tvaru a zkoseným štětečkem nanést trochu stínu do míst, kde vám chybí. Dokreslete správnou délku obočí a menšími tahy vyplňte celé obočí. Na závěr opět pročešte kartáčkem.

Olejem na husté obočí

Ne všechny z nás se mohou těšit z toho, že mají obočí dostatečně husté. Stejně jako řídkým řasám i obočí pomohou nejrůznější séra, které podporují jeho růst. Obsahují ricinový či arganový olej, keratin, kyselinu hyaluronovou a další výživné látky. V současné době slaví největší úspěchy ty s výtažkem z karibského korálu trsovníku lékařského.