Upečte si chleba. Celozrnný, s tymiánem nebo se sušenými rajčaty

Aby se chleba povedl Než se do toho pustíte, přečtěte si 10 rad a doporučení Mileny Volfové 1. Mouka musí být čerstvá, zejména celozrnná. Čím čerstvější, tím lepší chuť. 2. Těsto nemusíte hníst silou. Lepší je těsto roztahovat a nadzvedávat, abyste do něj zapracovali vzduch. 3. Pro jeho zpracování ale můžete použít i kuchyňského robota nebo pekárnu chleba. 4. Správně vypracované tužší těsto je lesklé, hladké, nechytá se mísy. Řidší těsto by mělo na povrchu tvořit puchýře a bubliny. 5. Tuk do kynutých těst nelijeme nikdy horký, aby kvasnice nespařil. 6. Těsto dejte kynout do tepla. Vykyne i v chladu, ale trvá to déle. Pozor ale na průvan. 7. Při pečení nechte vždy těsto 5-10 minut zapéct při vyšší teplotě, pak pokračujte podle zkušenosti s vlastní troubou. 8. Když se peče moc rychle, ztlumte teplotu a můžete ho zakrýt alobalem. Když je pecen bledý, přidejte teplotu. 9. Použitím pečicího papíru si usnadníte vyndání chleba z formy. 10. Pečivo nikdy nekrájejte horké, mohlo by se srazit.