Upečte si americké sušenky neboli cookies

500 g polohrubé mouky

1 kypřící prášek do pečiva

1 Hera (250 g)

250 g cukru krupice

1 vanilkový cukr

2 vejce

½ hrnku vlažného mléka

400 g čokolády

2 lžíce kakaa



1. Heru nejprve necháme změknout a spolu s cukrem, vanilkovým cukrem a dvěma vejci vyšleháme jemnou pěnu. Pak přidáme polohrubou mouku s práškem do pečiva a půl hrnku vlažného mléka.

2. Těsto rozdělíme na dvě poloviny. Pomocí sekáčku nebo hmoždíře nasekáme tmavou čokoládu a zapracujeme ji do první části těsta.

3. Do druhé půlky těsta dáme dvě lžíce kakaa a smícháme s rozdrcenou bílou čokoládou.

4. Z těsta vytvarujeme kuličky a pokládáme je na plech pokrytý pečicím papírem. Světlé sušenky se většinou roztečou víc než kakaové, proto je dobré dávat je dál od sebe.

5. Cookies pečeme v předehřáté troubě na 180 °C zhruba 20 minut. Další várku už raději vyndáme po 15 minutách, sušenky se spálí raz dva. Aby se při sundavání z plechu nerozlámaly, je třeba je nechat chvíli vychladnout.

TIP: Americké sušenky jsou nejlepší druhý den, krásně se rozleží a chutě se prolnou. Pokud byste chtěli sušenky udělat třeba citronové, přidejte do nich citronovou kůru. Ale nešetřete s ní. Dáte-li jen trochu, nebudou mít sušenky požadovanou chuť. Americké sušenky můžete také vylepšit přidáním nasekaných ořechů, hrozinek nebo kandovaného ovoce.