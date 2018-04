Unikátní přístroj pomůže léčit rakovinu

Stačí jen zkumavka krve. A z ní umí speciální přístroj s názvem Ampli Chip určit, jestli lék, který lékař předepíše, pacientovi pomůže.

"Pozná například, jestli lék bude pacient odbourávat pomalu, a tudíž se mu musí dát v menší dávce, protože jinak by předávkoval, nebo jestli běžná dávka naopak nestačí, protože pacient lék odbourá rychle," vysvětluje Tomáš Zima, přednosta Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice. To není maličkost.

Léky taky zabíjejí

Podle oficiálních amerických zdravotních statistik skončí ročně 33 milionů lidí v nemocnici jen kvůli vedlejším účinkům léků.

Za rok tam ze stejného důvodu zemře až sto tisíc lidí. V poměrech České republiky to znamená více než pět tisíc lidí, kteří ročně umírají na předávkování léky nebo kvůli nesprávné léčbě.

"Americký přístroj uvedeme oficiálně do provozu v polovině června a bude fungovat především pro pacienty s onkologickým onemocněním, jejichž léčba je drahá a rizika vedlejších účinků léků jsou vysoká. Už nebudeme střílet broky, ale cíleně léčit," říká Tomáš Zima.

Vyšetření vzorku krve trvá tři dny a stojí třináct tisíc korun. Přístroj samotný přijde na sedm až deset milionů korun.

A jak funguje? Nejdřív je nutné z bílých krvinek "vyčistit" vzorek DNA a ten namnožit. Namnožené části DNA pak přístroj porovná se vzorky různých léků nebo nemocí. Podle reakce vzorku počítač určí, které léky jsou pro pacienta nejlepší.

Koho bude přístroj vyšetřovat? "To je jako s automobily. Když začaly jezdit, tak jich bylo nejdřív jen třicet v zemi. A dnes má auto každý," říká lékař. "Nejprve bude pomáhat onkologickým pacientům, kteří nereagují na žádnou léčbu nebo kteří mají na léky velkou reakci a mají problémy s nepříjemnými vedlejšími účinky léků," vysvětluje.

Přístroj pozná, jaké nemoci vám v budoucnu hrozí

Určení správného druhu léku je však jen první krok v systému genetického testování. Druhý, který bude do deseti let následovat, je ten, že přístroj bude umět například rozpoznat, s jakými nemocemi se pacient může během života setkat.

Například jak velkou naději má žena, že neonemocní rakovinou prsu. Nebo zda hrozí muži, že dostane infarkt. "Může to vypadat tak, že žena přijde, vezmeme jí krev a ona se dozví: Vy máte zvýšené riziko karcinomu prsu, musíte proto chodit preventivně na kontroly každý rok. Vy ne, takže stačí jednou za pět let," říká lékař.

"Je to nepochybně velmi zajímavá novinka," říká onkolog Bohuslav Melichar z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. "Dosud se řídíme při podávání léků a jejich dávkování zdravotním stavem pacienta. Zjednodušeně řečeno, jestliže pacient přijde po svých, měl by jeho organismus standardní dávkování snášet. V případě, že nám ho přivezou na vozíku, je velká pravděpodobnost, že by chemoterapii nepřežil," říká.

"Testování bude užitečné především pro pacienty v časných stadiích rakoviny," uzavírá.