Unikátní operace v Česku dá ženám naději na dítě

Lékaři z pražského GynCentra se zaměřili na operace nezhoubných nádorů na děloze. Ženám v takových případech hrozilo, že jim budou muset odebrat celou dělohu.

Teď ředitel GynCentra oznámil výsledky, které potvrdily, že metoda je úspěšná. Během několika let provedli 120 operací. Šedesát žen poté otěhotnělo a bez komplikací porodilo zdravé dítě.

Operace je navíc velmi šetrná. Provádí se laparoskopicky, operační rána je tedy jen velice malá. Něco podobného dokáží jen dvě nemocnice v USA a jedna v Belgii.

Nezhoubnými nádory na děloze, takzvanými myomy, trpí až 60 procent žen v Česku. Přestože nejde o smrtelná onemocnění, mohou být nebezpečné, a to hlavně v těhotenství. Mohou ohrozit i plod. Během těhotenství se totiž nádory zvětšují a tlačí na něj. Často to vede k potratům či předčasným porodům.

Nová metoda odstraňování myomů je vhodná i pro starší ženy, které sice nechtějí děti, ale zároveň nechtějí o dělohu přijít. "Čím je žena starší, tím je větší pravděpodobnost, že se u ní děložní myom objeví," řekl ředitel GynCentra Petr Pícha.

Operaci lékaři provádějí tak, že uzavřou cévu, která nádor vyživuje. Zabrání tím jeho růstu. V těle pacientky sice zůstane, ale není aktivní a zmenší se až o 80 procent.

Ženě tak zaručuje možnost, že bude mít děti a během těhotenství jí nehrozí komplikace. Zákrok si však pacientky musí platit, pojišťovna ho nehradí.

Nová operace jí pomohla mít dítě

Deset let nemohla otěhotnět. Lékaři zjistili, že jednou z příčin je i nezhoubný nádor, který šestatřicetileté ženě z Prahy roste v děloze. V pražském GynCentru jí myom operovali unikátní metodou, která se zatím jinde v Česku nepoužívá. A žena pak otěhotněla a bez problémů porodila.

Na nový způsob téměř bezbolestného operování nezhoubných nádorů přišel americký lékař. Čeští doktoři z GynCentra jej rozvinuli a použili ho na děložní nádory, jinak také myomy. Vyšlo to.

Odoperovali už 120 pacientek a všechny úspěšně. A šedesát z nich dokonce porodilo zdravé děti. Přitom jim hrozilo, že otěhotnět bez komplikací už nebudou moci.

Jak se to dělá? Na operaci nádoru spolupracují dva lékaři. Používají přitom takzvanou laparoskopii, kdy se do operovaného místa zavádí hadičkou miniaturní kamera. Jeden lékař pak "navádí" speciální operační nástroj druhého lékaře přímo k cévě, která nezhoubný nádor vyživuje. Cévu pak lékař uzavře a tím zabrání tomu, aby nádor dál rostl.

"Nádor v děloze sice zůstane, ale už není aktivní. Navíc se postupně zmenší o 50 až 70 procent," vysvětluje ředitel GynCentra Petr Pícha.

Pacientky netrpí téměř žádnými pooperačními komplikacemi, a navíc mohou mít v budoucnu děti. Což nemusí být vždy pravidlem. Po operacích, při kterých lékaři vyndají tento typ nádoru běžným řezem, jim totiž zůstávají na dělohách jizvy.





Nádor - riziko pro těhotné

"Šlo o to najít metodu, která nebude mít za následek jizvy na děloze. Ty totiž mohou v průběhu těhotenství praskat a krvácet, stejně tak při porodu, a tím ho komplikovat," říká porodník Eduard Kučera z pražského Ústavu péče pro matku a dítě, se kterým GynCentrum spolupracuje. "Nová metoda je v tomto směru velmi elegantní," dodal.

To však nejsou jediné komplikace, které může myom způsobit. Ačkoliv jde o nezhoubný nádor, může být přesto nebezpečný. A to hlavně pro ženy, které chtějí otěhotnět nebo těhotné jsou.

Stejně tak i pro nenarozené děti. Myomy totiž rostou, a během těhotenství ještě víc. Třícentimetrový nádor může vlivem hormonů mnohonásobně vyrůst. A právě svou velikostí pak ohrožuje plod, na který tlačí a tím ho poškodí. Žena tak může potratit nebo předčasně porodit.

Myomy, které ohrožují až 60 procent všech českých žen, jsou však nebezpečné, i když žena těhotná není. Mohou způsobit například její neplodnost.

"Drtivá většina těchto onemocnění dělohy se ještě dnes na většině pracovišť u nás řeší odstraněním dělohy. Taková operace je ale koncem nadějí na další otěhotnění," vysvětluje Pícha. Stává se také to, že se z myomu vyvine zhoubný nádor.

Proto může nová metoda pomoci i ženám, které sice děti mít už nechtějí, ale přesto nechtějí o dělohu přijít. Když totiž ženě lékaři dělohu vyoperují, ocitá se okamžitě v podobném stavu, jako když je v přechodu. A trpí podobnými problémy: trápí ji návaly, rychle přibývající vrásky, kilogramy navíc.

Nový způsob operace, kterou dělají v GynCentru, se používá hlavně v případě, kdy nádor roste uvnitř děložní stěny nebo ji prorůstá. Právě k tomuto typu se lékaři dosud nejhůře dostávali. Odstranění nádorů, které se objeví například na povrchu dělohy nebo pod její vnitřní vrstvou, je běžnější a jednodušší, takže k němu nový model operace nutný není.





Pojišťovny zákrok nehradí

Nevýhodou je, že operaci nehradí pojišťovny. Pacientky tak vyjde na zhruba 45 tisíc korun. Podle gynekologa Karla Pohla je důvodem hlavně to, že se jedná o poměrně novou metodu, která u nás ještě není zaběhnutá.

"Je to pořád ještě grantová metoda. Za tuto operaci si doplácejí pacientky i v zahraničí. Argumentem, proč ji pojišťovny nehradí, je i to, že u nás existují jiné způsoby, jak myom vyndat, které zde fungují padesát let. Nic nemění ani fakt, že jsou pro ženu bolestivější a rizikovější než tato nová metoda," řekl Pohl.

Podobně mluví i předseda České gynekologicko-porodnické společnosti Vladimír Dvořák. Podle něj má tato operace alternativy, proto není potřeba ji hradit.

To by se v budoucnu mohlo změnit a pacientky mají naději, že by jim pojišťovny mohly na zákrok alespoň přispívat. Například Všeobecná zdravotní pojišťovna by se tomu nebránila.

"Laparoskopické výkony hradíme tam, kde jsou k pacientům šetrnější a doba rekonvalescence se výrazně zkracuje. O případném zařazení nového výkonu jsme ochotni jednat," uvedla mluvčí pojišťovny Tereza Květoňová.

Nezhoubný nádor má polovina žen. Zabíjí ten zhoubný

Nezhoubné nádory dělohy postihnou během života až 60 procent žen. Komplikují život, ale nezabíjejí. Větším nebezpečím jsou nádory zhoubné, z nichž nejčastější je rakovina děložního čípku. Po karcinomu prsu je to druhý nejčastější nádor, na který ženy umírají. U nás přitom ještě o něco více než ve zbytku Evropy.

Každým rokem se u nás vyskytne tisíc nových případů. Pro více než čtyři stovky žen ročně přitom tato diagnóza bývá smrtelná.

Pokud se na nemoc přijde v raném stadiu, nemusí být následky tak fatální. Lékaři proto apelují na pacientky, aby chodily na preventivní gynekologické prohlídky, při kterých lékař odebere vzorek tkáně a pošle ho do laboratoře na vyšetření.

Pojišťovny budou navíc na gynekologické prohlídky samy zvát pacientky, o kterých jim databáze řekne, že u lékaře dva roky nebyly. Rakovina děložního čípku je zrádná právě v tom, že se dlouhou dobu nemusí nijak projevit: nebolí a žena necítí žádné změny.

"Nesledovala jsem žádný rozdíl, ale krátce po prohlídce si mě gynekolog zavolal, že se mu na výsledku něco nelíbí," popisuje osmadvacetiletá Jana z Prahy událost před dvěma lety. Za pár týdnů už byla v nemocnici na zákroku, při kterém jí lékaři z dělohy odstranili malý výrůstek.

"Dopadlo to dobře, naštěstí jsem přišla včas. A od té doby chodím na prohlídky víc než poctivě," říká projektantka. Právě opomínání prevence je jedním z důvodů, proč jsou v Česku počty zemřelých na rakovinu děložního čípku poměrně vysoké.





"Je špatné, že zatím u nás nejsou ženy, které na prevenci dbají, nijak motivovány," říká předseda České gynekologicko-porodnické společnosti Vladimír Dvořák.

Novinkou od tohoto roku je, že laboratoře, které provádějí vyšetření stěrů z děložního čípku, jsou pod mnohem přísnějším dohledem. Dříve se stávalo, že výsledek vyhodnotily špatně. Nyní tomu chce ministerstvo zdravotnictví zabránit. Nadále budou vyšetření provádět jen ta pracoviště, která prokážou, že k tomu mají dostatečné vybavení i odborníky.

Rakovinu způsobují viry

"S trochou nadsázky bych řekl, že ne každá laboratoř s mikroskopem bude moci taková vyšetření provádět," shrnuje Vladimír Dvořák.

Rakovina děložního čípku je jediný druh karcinomu, který je nakažlivý. Způsobují ji takzvané papilomaviry, které jsou přenosné pohlavním stykem. Přenášejí je tedy muži. Ti však rakovinou pohlavního ústrojí onemocní velmi zřídka.

Až 80 procent žen se s virem během svého života setká, ale jen v některých případech se u nich nemoc rozvine. Stejně nenápadnou hrozbou je také rakovina vaječníků, která se ročně vyskytne také zhruba u tisícovky žen.

Často se na ni přijde až ve fázi, kdy se začnou tvořit metastázy v okolních orgánech. Operaci tedy většinou nelze dlouho odkládat a mnohdy při ní kromě vaječníků lékaři musí vyjmout i dělohu.